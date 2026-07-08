Нижнетагильцу удалось отстоять свою комнату в суде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Житель Нижнего Тагила чуть не лишился единственного жилья из‑за судебной тяжбы с администрацией города. Мэрия пыталась выселить его через суд.В марте текущего года городские власти подали иск в Тагилстроевский районный суд с требованием выселить мужчину из занимаемой комнаты. Чиновники настаивали: арендатора трижды предупреждали, что нужно освободить помещение, и даже направили уведомление о том, что новый договор заключать не собираются. Вдобавок у гражданина накопился долг за коммуналку.Суд первой инстанции встал на сторону мэрии и удовлетворил иск. Но мужчина сдаваться не собирался и обжаловал это решение в вышестоящей инстанции. И тут дело приняло совсем другой оборот. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда внимательно изучила все обстоятельства и пришла к выводу: нижестоящий суд ошибся. Оказалось, что договоры найма заключались много раз сроком меньше года, но на практике это как раз говорит о том, что отношения между сторонами сложились долгосрочные. А значит, применять нормы для краткосрочного найма было неправильно. Кроме того, судьи учли важные социальные моменты, которые районный суд проигнорировал. Ответчик — инвалид третьей группы, одинокий малоимущий человек, и комнату ему когда‑то дали именно потому, что он остро нуждался в жилье. А самое главное — администрация не соблюла процедуру выселения без предоставления другого помещения, а по закону так делать нельзя.В связи со всем вышеперечисленным областной суд отменил решение районного суда и вынес новое: в иске администрации отказать полностью. Теперь тагильчанин может спать спокойно — комната остаётся за ним. Мероприятие для возрастной категории 18+