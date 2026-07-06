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Пять раз преданному екатеринбургскому коту надеются найти-таки постоянный дом
Фото: ветклиника «Доверие»
Чёрному коту по имени Вася за 8 лет жизни крупно не везло как минимум пять раз. Именно столько предавали Василия люди, которым он доверял, как своей семье.
Изначально черныш жил в дачном посёлке у хозяина, гулял свободно и ни в чём не нуждался. Но когда хозяин переехал в более тёплые края, кота он с собой не взял, а отдал соседям по саду, даже не спросив, готовы ли они его принять. Новые владельцы отнеслись к Васе как к временной игрушке и вскоре тоже сплавили его следующим соседям.
Около двух месяцев назад на Васю напали собаки. Они повредили ему заднюю лапу и оставили рану над глазом. Вместо того чтобы отвезти пострадавшего кота в ветеринарную клинику, очередные хозяева просто оставили его лежать дома и только кормили в течение двух месяцев. Судя по всему, забота о больном животном оказалась им в тягость, и примерно 28 июня они подбросили Васю следующим соседям по саду. И только эти люди нашли силы и время отвезти израненное животное на осмотр к ветеринарам.
В ветклинике «Доверие» (расположена в Екатеринбурге на улице Первомайской) Вася так и остался. Ни один из пятерых владельцев, включая самого первого (а до него специально дозвонились) ни оплачивать лечение кота, ни как-либо ещё участвовать в дальнейшей его судьбе. Ветеринарам пришлось за счёт клиники исследовать и лечить бедолагу. И теперь он живёт в клетке в надежде, что ему найдут, наконец, постоянное жильё и надёжную семью.
Несмотря на всё пережитое, — говорят в «Доверии», — сейчас кот чувствует себя неплохо, хорошо кушает и сохраняет интерес к жизни. Повреждённая лапка ещё побаливает, но Вася уже наступает на неё и постепенно восстанавливает подвижность. Рана над глазом медленно, но затягивается, а сам кот остаётся ласковым и мурчит при общении с людьми.
Самая большая помеха в пристройстве Васи — вирус иммунодефицита кошек, который выявили при всестороннем обследовании. Как и другой кошечке «на выданье», которую тоже пристраивает «Доверие», Васе нужен дом без других животных или с котом, у которого такой же диагноз. Если у вас есть возможность подарить Васе дом, полный любви и заботы, свяжитесь с ветклиникой по телефону 8-912-633-53-68. Мероприятие для возрастной категории 18+
Изначально черныш жил в дачном посёлке у хозяина, гулял свободно и ни в чём не нуждался. Но когда хозяин переехал в более тёплые края, кота он с собой не взял, а отдал соседям по саду, даже не спросив, готовы ли они его принять. Новые владельцы отнеслись к Васе как к временной игрушке и вскоре тоже сплавили его следующим соседям.
Около двух месяцев назад на Васю напали собаки. Они повредили ему заднюю лапу и оставили рану над глазом. Вместо того чтобы отвезти пострадавшего кота в ветеринарную клинику, очередные хозяева просто оставили его лежать дома и только кормили в течение двух месяцев. Судя по всему, забота о больном животном оказалась им в тягость, и примерно 28 июня они подбросили Васю следующим соседям по саду. И только эти люди нашли силы и время отвезти израненное животное на осмотр к ветеринарам.
В ветклинике «Доверие» (расположена в Екатеринбурге на улице Первомайской) Вася так и остался. Ни один из пятерых владельцев, включая самого первого (а до него специально дозвонились) ни оплачивать лечение кота, ни как-либо ещё участвовать в дальнейшей его судьбе. Ветеринарам пришлось за счёт клиники исследовать и лечить бедолагу. И теперь он живёт в клетке в надежде, что ему найдут, наконец, постоянное жильё и надёжную семью.
Несмотря на всё пережитое, — говорят в «Доверии», — сейчас кот чувствует себя неплохо, хорошо кушает и сохраняет интерес к жизни. Повреждённая лапка ещё побаливает, но Вася уже наступает на неё и постепенно восстанавливает подвижность. Рана над глазом медленно, но затягивается, а сам кот остаётся ласковым и мурчит при общении с людьми.
Самая большая помеха в пристройстве Васи — вирус иммунодефицита кошек, который выявили при всестороннем обследовании. Как и другой кошечке «на выданье», которую тоже пристраивает «Доверие», Васе нужен дом без других животных или с котом, у которого такой же диагноз. Если у вас есть возможность подарить Васе дом, полный любви и заботы, свяжитесь с ветклиникой по телефону 8-912-633-53-68. Мероприятие для возрастной категории 18+
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