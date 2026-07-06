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Пять раз преданному екатеринбургскому коту надеются найти-таки постоянный дом

18.52 Пятница, 10 июля 2026
Фото: ветклиника «Доверие»
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Чёрному коту по имени Вася за 8 лет жизни крупно не везло как минимум пять раз. Именно столько предавали Василия люди, которым он доверял, как своей семье.

Изначально черныш жил в дачном посёлке у хозяина, гулял свободно и ни в чём не нуждался. Но когда хозяин переехал в более тёплые края, кота он с собой не взял, а отдал соседям по саду, даже не спросив, готовы ли они его принять. Новые владельцы отнеслись к Васе как к временной игрушке и вскоре тоже сплавили его следующим соседям.

Около двух месяцев назад на Васю напали собаки. Они повредили ему заднюю лапу и оставили рану над глазом. Вместо того чтобы отвезти пострадавшего кота в ветеринарную клинику, очередные хозяева просто оставили его лежать дома и только кормили в течение двух месяцев. Судя по всему, забота о больном животном оказалась им в тягость, и примерно 28 июня они подбросили Васю следующим соседям по саду. И только эти люди нашли силы и время отвезти израненное животное на осмотр к ветеринарам.

В ветклинике «Доверие» (расположена в Екатеринбурге на улице Первомайской) Вася так и остался. Ни один из пятерых владельцев, включая самого первого (а до него специально дозвонились) ни оплачивать лечение кота, ни как-либо ещё участвовать в дальнейшей его судьбе. Ветеринарам пришлось за счёт клиники исследовать и лечить бедолагу. И теперь он живёт в клетке в надежде, что ему найдут, наконец, постоянное жильё и надёжную семью.

Несмотря на всё пережитое, — говорят в «Доверии», — сейчас кот чувствует себя неплохо, хорошо кушает и сохраняет интерес к жизни. Повреждённая лапка ещё побаливает, но Вася уже наступает на неё и постепенно восстанавливает подвижность. Рана над глазом медленно, но затягивается, а сам кот остаётся ласковым и мурчит при общении с людьми.

Самая большая помеха в пристройстве Васи — вирус иммунодефицита кошек, который выявили при всестороннем обследовании. Как и другой кошечке «на выданье», которую тоже пристраивает «Доверие», Васе нужен дом без других животных или с котом, у которого такой же диагноз. Если у вас есть возможность подарить Васе дом, полный любви и заботы, свяжитесь с ветклиникой по телефону 8-912-633-53-68.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:49 В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку
15:23 Суд обязал обеспечить екатеринбурженку жизненно необходимыми лекарствами
14:34 Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:07 Екатеринбуржцы хотят зарабатывать в среднем 207 тысяч рублей в месяц
13:38 «Иннопром-2026» в Екатеринбурге посетили более 52 тысяч человек
13:21 В Екатеринбурге будут судить водителя Lexus за смертельное ДТП на Космонавтов
12:34 В Екатеринбурге проведут новый этап опрессовок без отключения горячей воды
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11:38 Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по одобрению онлайн-кредитов
11:01 В Карпинске завод погасил долг по зарплате перед 56 работниками
10:29 Пассажир Chevrolet погиб после столкновения с грузовиком на ЕКАД
10:00 Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге планируют открыть в августе
09:44 В Свердловскую область завезли более 500 тонн арбузов из Казахстана
09:26 В Кушве после урагана восстановили 119 поврежденных домов из 201
21:09 Маленькая Гамлетка умерла в екатеринбургской ветклинике
20:41 Слухи о смерти основателя сети «Жизньмарт» оказались сильно преувеличенными
20:14 Прокуратура Лесного добилась для пострадавших в ДТП детей компенсации
19:44 В Екатеринбурге пройдёт благотворительный вечер поэзии в поддержку Юрия Казарина
19:07 По Уралу скоро будет ходить ещё один «птичий» поезд
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18:13 Половина покупателей новых автомобилей в России берут машины в кредит
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