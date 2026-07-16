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В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Краснотурьинский городской суд взыскал компенсацию морального вреда с адвоката, которая пропустила срок обжалования приговора.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, летом 2024 года подсудимой в порядке статьи 51 УПК РФ назначили адвоката. После вынесения обвинительного приговора защитник не подала апелляционную жалобу, из-за чего её подзащитная пропустила установленный законом срок на апелляционное обжалование.
Через год осуждённая попыталась восстановить этот срок, но просьбу отклонили. Тогда она обратилась в суд с требованием признать бездействие защитника незаконным и взыскать с неё компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Осуждённая указала на ухудшение своего здоровья и понесённые почтовые расходы из-за необходимости самостоятельного ведения процесса.
Адвокат в суд не явилась. Она направила отзыв, в котором заявила, что между ней и её подзащитной была устная договоренность о самостоятельной подготовке жалобы самой осуждённой.
Суд посчитал эти доводы голословными, поскольку отказ от обжалования должен быть зафиксирован исключительно письменно, чего сделано не было. Также суд учёл то, что осуждённая начала предпринимать активные действия по защите своих прав лишь спустя год после приговора, и потому взыскал с адвоката моральную компенсацию только в 10 тысяч рублей, посчитав эту сумму справедливой.
Решение суда ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, летом 2024 года подсудимой в порядке статьи 51 УПК РФ назначили адвоката. После вынесения обвинительного приговора защитник не подала апелляционную жалобу, из-за чего её подзащитная пропустила установленный законом срок на апелляционное обжалование.
Через год осуждённая попыталась восстановить этот срок, но просьбу отклонили. Тогда она обратилась в суд с требованием признать бездействие защитника незаконным и взыскать с неё компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Осуждённая указала на ухудшение своего здоровья и понесённые почтовые расходы из-за необходимости самостоятельного ведения процесса.
Адвокат в суд не явилась. Она направила отзыв, в котором заявила, что между ней и её подзащитной была устная договоренность о самостоятельной подготовке жалобы самой осуждённой.
Суд посчитал эти доводы голословными, поскольку отказ от обжалования должен быть зафиксирован исключительно письменно, чего сделано не было. Также суд учёл то, что осуждённая начала предпринимать активные действия по защите своих прав лишь спустя год после приговора, и потому взыскал с адвоката моральную компенсацию только в 10 тысяч рублей, посчитав эту сумму справедливой.
Решение суда ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
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