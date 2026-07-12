Возрастное ограничение 18+
На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области за последние сутки открыли движение на четырёх участках региональных трасс, где ранее действовали ограничения из-за дождевого паводка, вызвавшего подтопление дорог.
Областная Госавтоинспекция сняла все ограничения на участке автодороги «Артёмовский – Арамашево» в районе села Бучино. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Также движение открыли на участках дорог:
– 17-й километр трассы «Реж – Арамашка»;
– с 17-го по 18-й километр трассы «Серов – Еловка Новая – Подгарничный»;
– с 62-го по 63-й километр трассы «Артемовский – Зайково».
По последним данным, в регионе всё ещё действуют 20 ограничений движения.
«Дорожные службы продолжают обследование региональной сети и восстановительные работы на участках, пострадавших во время паводка. Ограничения снимают сразу после того, как движение становится безопасным», – заверили в ДИПе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Областная Госавтоинспекция сняла все ограничения на участке автодороги «Артёмовский – Арамашево» в районе села Бучино. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Также движение открыли на участках дорог:
– 17-й километр трассы «Реж – Арамашка»;
– с 17-го по 18-й километр трассы «Серов – Еловка Новая – Подгарничный»;
– с 62-го по 63-й километр трассы «Артемовский – Зайково».
По последним данным, в регионе всё ещё действуют 20 ограничений движения.
«Дорожные службы продолжают обследование региональной сети и восстановительные работы на участках, пострадавших во время паводка. Ограничения снимают сразу после того, как движение становится безопасным», – заверили в ДИПе. Мероприятие для возрастной категории 18+
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