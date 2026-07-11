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АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Согласно позиции федерального агентства, памятник архитектуры федерального значения должно реставрировать муниципальное учреждение «Городской дворец творчества», арендующее помещения. Это следует из ответа начальника филиала по УрФО федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) родителям воспитанников дворца творчества (которые сейчас пытаются добиться сохранения работы дворца по текущему адресу). АУИПИК ссылается на формулировки договора аренды, пишут СМИ.
, напомним, писали об этом ещё в феврале. Сейчас, однако, всплыли другие детали истории — как стало известно от близкого к судебному процессу источника, на результат повлияли формулировки документов об аренде помещений Дворца Расторгуевых — Харитоновых: в подписанном директором муниципального учреждения «Городской дворец творчества» акте о приёме в аренду имущества говорилось, что помещения принимались в надлежащем состоянии. На самом же деле даже по приложенным фотографиям можно было увидеть изъяны. Как считает собеседник , в случае выполнение экспертизы с использованием в том числе фотографий дворца на момент передачи помещений арендатору можно было бы склонить чашу весов на сторону муниципального учреждения, однако в МАНОУ «ГДТ» не стали делать экспертизу, сославшись на отсутствие денег в бюджете. В итоге, без экспертизы, прокуратура, предъявившая иск к АУИПИК, проиграла.
Сегодня, к слову, состоялась встреча инициативной группы из родителей воспитанников с представителями областной прокуратуры и директором «ГДТ» Людмилой Габышевой. Родители подвергли сомнению аварийный статус здания — они ссылаются на то, на сайте «ГДТ» размещён официальный акт готовности здания к 2025-2026 учебному году, и здание, по их мнению, не могло внезапно стать аварийным (именно под этим предлогом воспитанников дворца переводят в другие помещения по всему городу). Аргументом родителей является и ответ АУИПИК, в котором говорится, что здание не находится в неудовлетворительном состоянии. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фрагмент ответа АУИПИК
, напомним, писали об этом ещё в феврале. Сейчас, однако, всплыли другие детали истории — как стало известно от близкого к судебному процессу источника, на результат повлияли формулировки документов об аренде помещений Дворца Расторгуевых — Харитоновых: в подписанном директором муниципального учреждения «Городской дворец творчества» акте о приёме в аренду имущества говорилось, что помещения принимались в надлежащем состоянии. На самом же деле даже по приложенным фотографиям можно было увидеть изъяны. Как считает собеседник , в случае выполнение экспертизы с использованием в том числе фотографий дворца на момент передачи помещений арендатору можно было бы склонить чашу весов на сторону муниципального учреждения, однако в МАНОУ «ГДТ» не стали делать экспертизу, сославшись на отсутствие денег в бюджете. В итоге, без экспертизы, прокуратура, предъявившая иск к АУИПИК, проиграла.
Сегодня, к слову, состоялась встреча инициативной группы из родителей воспитанников с представителями областной прокуратуры и директором «ГДТ» Людмилой Габышевой. Родители подвергли сомнению аварийный статус здания — они ссылаются на то, на сайте «ГДТ» размещён официальный акт готовности здания к 2025-2026 учебному году, и здание, по их мнению, не могло внезапно стать аварийным (именно под этим предлогом воспитанников дворца переводят в другие помещения по всему городу). Аргументом родителей является и ответ АУИПИК, в котором говорится, что здание не находится в неудовлетворительном состоянии. Мероприятие для возрастной категории 18+
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