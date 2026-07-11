Возрастное ограничение 18+

АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург

12.11 Пятница, 17 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Согласно позиции федерального агентства, памятник архитектуры федерального значения должно реставрировать муниципальное учреждение «Городской дворец творчества», арендующее помещения. Это следует из ответа начальника филиала по УрФО федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) родителям воспитанников дворца творчества (которые сейчас пытаются добиться сохранения работы дворца по текущему адресу). АУИПИК ссылается на формулировки договора аренды, пишут СМИ.


Фрагмент ответа АУИПИК

, напомним, писали об этом ещё в феврале. Сейчас, однако, всплыли другие детали истории — как стало известно
от близкого к судебному процессу источника, на результат повлияли формулировки документов об аренде помещений Дворца Расторгуевых — Харитоновых: в подписанном директором муниципального учреждения «Городской дворец творчества» акте о приёме в аренду имущества говорилось, что помещения принимались в надлежащем состоянии. На самом же деле даже по приложенным фотографиям можно было увидеть изъяны. Как считает собеседник
, в случае выполнение экспертизы с использованием в том числе фотографий дворца на момент передачи помещений арендатору можно было бы склонить чашу весов на сторону муниципального учреждения, однако в МАНОУ «ГДТ» не стали делать экспертизу, сославшись на отсутствие денег в бюджете. В итоге, без экспертизы, прокуратура, предъявившая иск к АУИПИК, проиграла.

Сегодня, к слову, состоялась встреча инициативной группы из родителей воспитанников с представителями областной прокуратуры и директором «ГДТ» Людмилой Габышевой. Родители подвергли сомнению аварийный статус здания — они ссылаются на то, на сайте «ГДТ» размещён официальный акт готовности здания к 2025-2026 учебному году, и здание, по их мнению, не могло внезапно стать аварийным (именно под этим предлогом воспитанников дворца переводят в другие помещения по всему городу). Аргументом родителей является и ответ АУИПИК, в котором говорится, что здание не находится в неудовлетворительном состоянии.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Стало известно, где будут проходить занятия учащихся Городского дворца творчества в Екатеринбурге
11 июля 2026
Прокуратура проиграла суд, в котором пыталась АУИПИК обязать отреставрировать усадьбу Расторгуевых-Харитоновых
09 июля 2026
Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
14 июля 2026
На 34% вырос интерес к обучению вождению мотоциклов на Урале за год
12 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:55 Прокуратура организовала проверку из-за отключения холодной воды в сысертских селах
16:05 За попытку похитить деньги с «Пушкинских карт» начали судить молодого новоуральца
15:02 Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
14:39 В Ревде к Дню металлурга открыли бассейн, фонтан и наградили заводчан
13:50 «Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
21:05 В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа
20:50 В двух районах Свердловской области из-за паводка ограничили движение на дорогах
20:17 В Екатеринбурге стартовал XVII сезон «Стенограффии»
19:45 Артёмовская птицефабрика нагадила более чем на четыре миллиона рублей
19:07 Уралмаш и Эльмаш из спальных районов превращаются в «грибницу» небоскрёбов
18:48 Главную мелодраму французского кино будут показывать в Ельцин-центре до конца месяца
17:51 Облсуд оставил в силе оправдательный приговор екатеринбуржцу, защищавшему семью от соседа
17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
15:29 Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля
14:57 Возле Кольцово под грузовой поезд попал мужчина
14:37 Более половины жителей УрФО работали или учились из дома
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
16:55 Прокуратура организовала проверку из-за отключения холодной воды в сысертских селах
16:05 За попытку похитить деньги с «Пушкинских карт» начали судить молодого новоуральца
15:02 Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
14:39 В Ревде к Дню металлурга открыли бассейн, фонтан и наградили заводчан
13:50 «Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
21:05 В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа
20:50 В двух районах Свердловской области из-за паводка ограничили движение на дорогах
20:17 В Екатеринбурге стартовал XVII сезон «Стенограффии»
19:45 Артёмовская птицефабрика нагадила более чем на четыре миллиона рублей
19:07 Уралмаш и Эльмаш из спальных районов превращаются в «грибницу» небоскрёбов
18:48 Главную мелодраму французского кино будут показывать в Ельцин-центре до конца месяца
17:51 Облсуд оставил в силе оправдательный приговор екатеринбуржцу, защищавшему семью от соседа
17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
15:29 Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля
14:57 Возле Кольцово под грузовой поезд попал мужчина
14:37 Более половины жителей УрФО работали или учились из дома
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK