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В Кировграде открыли Центр культурного развития и общежитие колледжа

18.54 Пятница, 17 июля 2026
Фото: администрация Кировграда
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В Кировграде накануне Дня металлурга открыли Центр культурного развития и отремонтированное общежитие филиала Уральского государственного колледжа имени И. И. Ползунова. В реализации социальных проектов участвовали металлурги градообразующего предприятия — филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь».

В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, региональные министры, представители Горнозаводского управленческого округа и глава Кировградского муниципального округа Александр Оськин.

Строительство Центра культурного развития началось в июне 2024 года. В здании разместились VR-зона, выставочный зал, коворкинг, студия звукозаписи, кабинеты хореографии и библиотека. В цокольном этаже оборудован кинозал на 47 мест. На базе центра планируется открыть десять творческих клубов.

АО «Уралэлектромедь» направило 7,8 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации. Ещё 19,2 миллиона рублей предприятие выделило на освещение, отделочные работы, разработку макетов и нанесение муралов на фасады здания.

Также в Кировграде завершили капитальный ремонт пятиэтажного общежития филиала колледжа имени Ползунова, рассчитанного на 140 человек. В здании восстановили конструкции, заменили инженерные системы, провели отделочные работы и благоустроили территорию. В общежитии оборудовали кухни и прачечную, помещения оснастили новой мебелью.

Сотрудничество колледжа, областного министерства образования и металлургов началось в 2021 году. За пять лет предприятие направило 55 миллионов рублей на создание лабораторий и учебных классов для подготовки специалистов в области электрооборудования, ремонта промышленной техники, сварки, химической технологии и металлургии цветных металлов.

В 2024 году колледж получил федеральный грант на развитие образовательно-производственного центра в рамках проекта «Профессионалитет». Отремонтированное общежитие стало первым подобным объектом в Свердловской области, обновлённым по этой программе.

Губернатор Денис Паслер отметил, что Центр культурного развития и общежитие созданы прежде всего для молодёжи и будущего Кировграда. Он также поблагодарил металлургов за участие в реализации проектов.

Во время рабочей поездки губернатор посетил торжественные собрания в филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» и на Кировградском заводе твёрдых сплавов. Передовикам производства вручили государственные награды.

Директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин сообщил, что предприятие выполнило плановые показатели и продолжает модернизацию производства и реализацию социальных программ.

«Мы встречаем наш главный праздник с хорошими результатами: все плановые показатели достигнуты, предприятие работает стабильно и ритмично. Продолжаем заниматься модернизацией производства, реализовывать различные программы, в том числе социальные. И я уверен, что все намеченные цели будут достигнуты, потому что мы работаем сплоченно, как одна команда, на общий результат. Очень ценю вклад каждого работника в наше общее дело. Благодарю за добросовестный труд, самоотдачу и преданность профессии металлурга. Желаю ветеранам, трудовому коллективу, нашим заводчанкам и всем жителям Кировграда крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! С праздником, дорогие коллеги, с Днем металлурга!», – отметил директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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20:18 Нижнетагильцу удалось отстоять свою комнату в суде
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19:05 В выходные сразу два фестиваля пройдут в Парке Маяковского
18:54 В Кировграде открыли Центр культурного развития и общежитие колледжа
18:31 Свердловским железнодорожникам вернули деньги и отменили незаконные отстранения
18:09 Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
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15:02 Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
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13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
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