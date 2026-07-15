Возрастное ограничение 18+
Дождливая погода сохранится в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в выходные в Свердловской области сильные дожди. В связи с этим региональное МЧС объявляет предупреждение о непогоде на 18 и 19 июля.
В субботу, 18 июля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и ночью туман. Температура ночью +11…+16 °C, днём +19…+24 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +14…+16 °C, небольшой дождь; днём +21…+23 °C, сильный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 19 июля, в регионе сильные дожди, ливни и грозы. Ночью +13…+18 °C, днём +21…+26 °C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала дождь, гроза, ночью +15…+17 °C, днём +21…+23 °C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В субботу, 18 июля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и ночью туман. Температура ночью +11…+16 °C, днём +19…+24 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +14…+16 °C, небольшой дождь; днём +21…+23 °C, сильный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 19 июля, в регионе сильные дожди, ливни и грозы. Ночью +13…+18 °C, днём +21…+26 °C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала дождь, гроза, ночью +15…+17 °C, днём +21…+23 °C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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