Возрастное ограничение 18+

Дождливая погода сохранится в выходные в Свердловской области

17.35 Пятница, 17 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в выходные в Свердловской области сильные дожди. В связи с этим региональное МЧС объявляет предупреждение о непогоде на 18 и 19 июля.

В субботу, 18 июля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и ночью туман. Температура ночью +11…+16 °C, днём +19…+24 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге ночью +14…+16 °C, небольшой дождь; днём +21…+23 °C, сильный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек.

В воскресенье, 19 июля, в регионе сильные дожди, ливни и грозы. Ночью +13…+18 °C, днём +21…+26 °C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.

В столице Урала дождь, гроза, ночью +15…+17 °C, днём +21…+23 °C. Ветер 3-8 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ливни и грозы прогнозируются в Свердловской области
15 июля 2026
Грозы, ливни и град прогнозируют в Свердловской области
08 июля 2026
В Свердловской области продолжатся ливни, грозы и сильный ветер
12 июля 2026
В Екатеринбурге 10 июля ожидаются грозы и до +28 градусов
10 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:09 Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
17:35 Дождливая погода сохранится в выходные в Свердловской области
17:19 Арестом наказали камышловца за попытку напугать полицейских, изымавших из семьи ребёнка
16:55 Прокуратура организовала проверку из-за отключения холодной воды в сысертских селах
16:05 За попытку похитить деньги с «Пушкинских карт» начали судить молодого новоуральца
15:02 Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
14:39 В Ревде к Дню металлурга открыли бассейн, фонтан и наградили заводчан
13:50 «Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
21:05 В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа
20:50 В двух районах Свердловской области из-за паводка ограничили движение на дорогах
20:17 В Екатеринбурге стартовал XVII сезон «Стенограффии»
19:45 Артёмовская птицефабрика нагадила более чем на четыре миллиона рублей
19:07 Уралмаш и Эльмаш из спальных районов превращаются в «грибницу» небоскрёбов
18:48 Главную мелодраму французского кино будут показывать в Ельцин-центре до конца месяца
17:51 Облсуд оставил в силе оправдательный приговор екатеринбуржцу, защищавшему семью от соседа
17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
18:09 Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
17:35 Дождливая погода сохранится в выходные в Свердловской области
17:19 Арестом наказали камышловца за попытку напугать полицейских, изымавших из семьи ребёнка
16:55 Прокуратура организовала проверку из-за отключения холодной воды в сысертских селах
16:05 За попытку похитить деньги с «Пушкинских карт» начали судить молодого новоуральца
15:02 Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
14:39 В Ревде к Дню металлурга открыли бассейн, фонтан и наградили заводчан
13:50 «Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
21:05 В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа
20:50 В двух районах Свердловской области из-за паводка ограничили движение на дорогах
20:17 В Екатеринбурге стартовал XVII сезон «Стенограффии»
19:45 Артёмовская птицефабрика нагадила более чем на четыре миллиона рублей
19:07 Уралмаш и Эльмаш из спальных районов превращаются в «грибницу» небоскрёбов
18:48 Главную мелодраму французского кино будут показывать в Ельцин-центре до конца месяца
17:51 Облсуд оставил в силе оправдательный приговор екатеринбуржцу, защищавшему семью от соседа
17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK