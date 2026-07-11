Возрастное ограничение 18+
Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В четверг, 16 июля, около 16.00 на 67-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень», в Белоярском районе, Kia Soul выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком JAC и Lada Vesta. В результате пострадали три человека.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, за рулём Kia Soul была 46-летняя женщина. По предварительным данным, она отвлеклась от управления и не заметила, как выехала на встречную полосу. Сначала она столкнулась с JAC, а потом врезалась в Lada Vesta.
В результате ДТП пострадала сама водительница Kia, её 49-летний пассажир и пятилетний мальчик, который находился в машине Lada.
Известно, что у виновницы аварии водительский стаж 23 года. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД она привлекалась 42 раза. В каком состоянии женщина была в момент ДТП, установят в медицинском учреждении. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, за рулём Kia Soul была 46-летняя женщина. По предварительным данным, она отвлеклась от управления и не заметила, как выехала на встречную полосу. Сначала она столкнулась с JAC, а потом врезалась в Lada Vesta.
В результате ДТП пострадала сама водительница Kia, её 49-летний пассажир и пятилетний мальчик, который находился в машине Lada.
Известно, что у виновницы аварии водительский стаж 23 года. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД она привлекалась 42 раза. В каком состоянии женщина была в момент ДТП, установят в медицинском учреждении. Мероприятие для возрастной категории 18+
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