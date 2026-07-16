В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Североуральский городской суд вынес приговор местной жительнице. Её признали виновной сразу по двум статьям Уголовного кодекса — пункт «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и пункт «з» части 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).Как установил суд, вечером 15 октября 2025 года подсудимая, будучи пьяной, поссорилась дома с мужем. Ссора возникла на почве личных неприязненных отношений. В какой-то момент обычный бытовой конфликт вышел из-под контроля, и женщина схватилась за нож. Один удар пришёлся супругу в левую кисть, второй — в правую. Полученные ранения специалисты признали вредом здоровью средней тяжести.Конфликт с поножовщиной на этом не закончился. Спустя несколько часов после первого нападения женщина снова взялась за нож и ударила мужа в область живота. Этот удар оказался куда серьёзнее — он причинил тяжкий вред здоровью, который врачи оценили как опасный для жизни.По совокупности обоих преступлений суд назначил женщине 6 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, и у юристов с обеих сторон есть право обжаловать его в установленном порядке. Мероприятие для возрастной категории 18+