Возрастное ограничение 18+
«Скворец» и «Зарянка» полетят по рельсам в разные концы России
Фото: РЖД
Компания РЖД объявила об окончании голосования среди россиян по выбору «пернатых» названий для двух поездов. Больше всего голосовавшим понравилось слово «Скворец» в одном случае и слово «Зарянка» в другом.
Таким образом, «Российские железные дороги» продолжили традицию называть скоростные составы в честь пернатых. Теперь к уже известным «Сапсану», «Ласточке», «Орлану», «Финисту» и «Буревестнику» официально присоединились два новых имени — «Скворец» и «Зарянка».
Имя «Скворец» закрепили за электропоездами серий ЭП2ДМ и ЭП2Д — эти составы бороздят просторы Центральной России, Северо-Запада, Урала, Поволжья и Сибири. За этот вариант проголосовали 33,6% респондентов, и он уверенно обогнал таких конкурентов, как «Грач», «Лазоревка» и «Королёк». А вот «Зарянка» досталась серии ЭП3Д, которая курсирует от Поволжья и южных регионов аж до Дальнего Востока. Её выбрали 32,5% участников голосования, оставив позади «Юрка», «Щегла» и «Ремеза».
Голосование проходило на официальном портале компании «Российские железные дороги». Мероприятие для возрастной категории 18+
Таким образом, «Российские железные дороги» продолжили традицию называть скоростные составы в честь пернатых. Теперь к уже известным «Сапсану», «Ласточке», «Орлану», «Финисту» и «Буревестнику» официально присоединились два новых имени — «Скворец» и «Зарянка».
Имя «Скворец» закрепили за электропоездами серий ЭП2ДМ и ЭП2Д — эти составы бороздят просторы Центральной России, Северо-Запада, Урала, Поволжья и Сибири. За этот вариант проголосовали 33,6% респондентов, и он уверенно обогнал таких конкурентов, как «Грач», «Лазоревка» и «Королёк». А вот «Зарянка» досталась серии ЭП3Д, которая курсирует от Поволжья и южных регионов аж до Дальнего Востока. Её выбрали 32,5% участников голосования, оставив позади «Юрка», «Щегла» и «Ремеза».
Голосование проходило на официальном портале компании «Российские железные дороги». Мероприятие для возрастной категории 18+
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