Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка





написал Осипов. «Из-за аномальных ливней в Свердловской области реки вышли из берегов, в ряде округов введён режим ЧС. В зоне подтопления сотни частных домов и приусадебных участков. Правительство Забайкалья предложило помощь властям региона в связи со сложной обстановкой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Правительство Забайкальского края предложило Свердловской области помощь с ликвидацией паводка. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.Он также сообщил, что свердловское правительство поблагодарило Забайкалье за внимание и поддержку.Александр Осипов напомнил, что в 2025 году спасатели из Екатеринбурга приезжали в Забайкальский край, чтобы помочь в борьбе с пожарами, и подчеркнул, что Забайкалье готово в любой момент подключиться к ликвидации последствий паводков. Мероприятие для возрастной категории 18+