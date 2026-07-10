Возрастное ограничение 18+

Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге

12.09 Пятница, 17 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге 17 июля стартовал IV Уральский форум женщин «Создавая жизнь». В течение двух дней его мероприятия посетят более 5 тысяч человек из разных регионов России, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участники обсудят поддержку семьи, материнства и детства, женское предпринимательство, профессиональную реализацию, здоровье, образование, культуру, спорт и преемственность поколений.

Приветствие участникам направил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Женщины выступают мощной силой в сохранении семейного здоровья и укрепления семейных ценностей, а также успешно реализуют себя в науке, культуре, медицине и многих других сферах. И наша общая задача — через развитие системы охраны здоровья создавать прочный фундамент для новых возможностей и свершений. <...> Уверен, форум станет площадкой для новых идей и партнёрств, которые помогут сделать систему поддержки женщин и семей ещё более эффективной. Желаю участникам плодотворной работы, профессиональных дискуссий, и, конечно, крепкого здоровья», — отметил Михаил Мурашко.

Мероприятия форума проходят на девяти площадках Екатеринбурга. Среди них — Ельцин Центр, «Екатеринбург Арена», Детская филармония, «Кванториум РЖД», исторический парк «Россия — моя история», библиотека имени Белинского и Музей Андеграунда.

Одним из главных событий станет подписание корпоративного демографического стандарта Свердловской области. Документ разрабатывали региональные власти, работодатели и профсоюзы.

«Мы верим, что этот новый документ существенно изменит мировоззрение работодателей относительно женщины с ребёнком или беременной женщины, которые будут восприниматься как капитал. Этот диалог станет источником конкретных инициатив, которые будут представлены губернатору Свердловской области», — сказала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В программу форума вошли лекции и дискуссии о здоровье, женских сообществах в бизнесе, поддержке студенческих и многодетных семей, и другие мероприятия.

Отдельные площадки посвятят искусственному интеллекту, ораторскому искусству, танцам, арт-терапии и созданию образа. Отмечается, что форум проводится в рамках национального проекта «Семья».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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13:50 «Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
21:05 В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа
20:50 В двух районах Свердловской области из-за паводка ограничили движение на дорогах
20:17 В Екатеринбурге стартовал XVII сезон «Стенограффии»
19:45 Артёмовская птицефабрика нагадила более чем на четыре миллиона рублей
19:07 Уралмаш и Эльмаш из спальных районов превращаются в «грибницу» небоскрёбов
18:48 Главную мелодраму французского кино будут показывать в Ельцин-центре до конца месяца
17:51 Облсуд оставил в силе оправдательный приговор екатеринбуржцу, защищавшему семью от соседа
17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
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