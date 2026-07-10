Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 17 июля стартовал IV Уральский форум женщин «Создавая жизнь». В течение двух дней его мероприятия посетят более 5 тысяч человек из разных регионов России, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Участники обсудят поддержку семьи, материнства и детства, женское предпринимательство, профессиональную реализацию, здоровье, образование, культуру, спорт и преемственность поколений.Приветствие участникам направил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.«Женщины выступают мощной силой в сохранении семейного здоровья и укрепления семейных ценностей, а также успешно реализуют себя в науке, культуре, медицине и многих других сферах. И наша общая задача — через развитие системы охраны здоровья создавать прочный фундамент для новых возможностей и свершений. <...> Уверен, форум станет площадкой для новых идей и партнёрств, которые помогут сделать систему поддержки женщин и семей ещё более эффективной. Желаю участникам плодотворной работы, профессиональных дискуссий, и, конечно, крепкого здоровья», — отметил Михаил Мурашко.Мероприятия форума проходят на девяти площадках Екатеринбурга. Среди них — Ельцин Центр, «Екатеринбург Арена», Детская филармония, «Кванториум РЖД», исторический парк «Россия — моя история», библиотека имени Белинского и Музей Андеграунда.Одним из главных событий станет подписание корпоративного демографического стандарта Свердловской области. Документ разрабатывали региональные власти, работодатели и профсоюзы.«Мы верим, что этот новый документ существенно изменит мировоззрение работодателей относительно женщины с ребёнком или беременной женщины, которые будут восприниматься как капитал. Этот диалог станет источником конкретных инициатив, которые будут представлены губернатору Свердловской области», — сказала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.В программу форума вошли лекции и дискуссии о здоровье, женских сообществах в бизнесе, поддержке студенческих и многодетных семей, и другие мероприятия.Отдельные площадки посвятят искусственному интеллекту, ораторскому искусству, танцам, арт-терапии и созданию образа. Отмечается, что форум проводится в рамках национального проекта «Семья». Мероприятие для возрастной категории 18+