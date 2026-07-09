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Арестом наказали камышловца за попытку напугать полицейских, изымавших из семьи ребёнка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове нерадивый отец пытался напугать сотрудников полиции, которые решили изъять из семьи его полугодовалого ребёнка, и получил десять суток ареста.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 15 июля 2026 года в полицию обратилась местная жительница, увидевшая, что нетрезвая пара с шести-семимесячным ребёнком на руках едва не уронила малыша. На место тут же выехали сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних.
Застав пьяную пару с ребёнком, они приняли решение изъять ребёнка из семьи, что не понравилось отцу. Когда один из сотрудников полиции передал малыша инспектору ПДН, мужчина стал громко кричать, размахивать руками и материться. Потом отец достал из своей машины домкрат и стал им размахивать. В итоге его задержали и увезли в отделение.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ), по итогам рассмотрения которого Камышловский районный суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 15 июля 2026 года в полицию обратилась местная жительница, увидевшая, что нетрезвая пара с шести-семимесячным ребёнком на руках едва не уронила малыша. На место тут же выехали сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних.
Застав пьяную пару с ребёнком, они приняли решение изъять ребёнка из семьи, что не понравилось отцу. Когда один из сотрудников полиции передал малыша инспектору ПДН, мужчина стал громко кричать, размахивать руками и материться. Потом отец достал из своей машины домкрат и стал им размахивать. В итоге его задержали и увезли в отделение.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ), по итогам рассмотрения которого Камышловский районный суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. Мероприятие для возрастной категории 18+
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