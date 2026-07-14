Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии

– объяснили врачи.

«Современные нейростимуляторы с системой обратной связи точнее реагируют на предшествующие приступу изменения частоты сердечных сокращений. В нужный момент они автоматически подают импульс, чтобы снизить способность мозга генерировать судорожную активность. Это повышает шансы на длительную ремиссию у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией»,