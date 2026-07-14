Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
Фото: «Здоровье уральцев»
Екатеринбургские нейрохирурги с помощью одной операции избавили молодую пациентку от тяжёлых приступов эпилепсии.
Как рассказали в канале министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье Уральцев», заболевание у пациентки обнаружилось ещё в подростковом возрасте. Девушке назначили лекарства, но они практически не помогали. В итоге она была вынуждена постоянно ждать нового приступа и приспосабливать под это свой распорядок дня. Это значительно усложняло её жизнь.
Избавиться от проявлений удалось после одной операции. Год назад нейрохирурги Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга установили девушке стимулятор блуждающего нерва с системой обратной связи, купирующий судорожные припадки. С тех пор у девушки не было ни одного приступа.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в канале министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье Уральцев», заболевание у пациентки обнаружилось ещё в подростковом возрасте. Девушке назначили лекарства, но они практически не помогали. В итоге она была вынуждена постоянно ждать нового приступа и приспосабливать под это свой распорядок дня. Это значительно усложняло её жизнь.
Избавиться от проявлений удалось после одной операции. Год назад нейрохирурги Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга установили девушке стимулятор блуждающего нерва с системой обратной связи, купирующий судорожные припадки. С тех пор у девушки не было ни одного приступа.
«Современные нейростимуляторы с системой обратной связи точнее реагируют на предшествующие приступу изменения частоты сердечных сокращений. В нужный момент они автоматически подают импульс, чтобы снизить способность мозга генерировать судорожную активность. Это повышает шансы на длительную ремиссию у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией»,
– объяснили врачи.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Трёх курьеров мошенников осудили в Асбесте
15 июля 2026
15 июля 2026