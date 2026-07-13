Возрастное ограничение 18+

Больше 300 тысяч уральцев в 2026 году проверили репродуктивное здоровье

21.05 Пятница, 17 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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С начала года диспансеризацию по оценке репродуктивной сферы прошли свыше 300 тысяч свердловчан. В Свердловском областном министерстве здравоохранения считают это серьёзным показателем, который указывает на то, что люди стали внимательнее относиться к своему организму.

Как уточняет официальный интернет-ресурс Минздрава «Здоровье уральцев», в рамках этой углублённой диагностики особое внимание уделяли женщинам в возрасте от 21 до 49 лет. Почти 27 тысяч из них сдали анализ на ДНК вируса папилломы человека — это исследование включили в перечень обязательных с января текущего года. И результаты оказались тревожными: положительные пробы выявили более чем у 3 тысяч женщин. Дерматовенерологи напоминают о коварстве этой инфекции. Оказывается, даже при однократном контакте шанс подхватить вирус от носителя достигает 80 процентов. При этом многие люди даже не догадываются, что являются переносчиками, потому что болезнь долго может никак не проявляться.

По вышеуказанным причинам врачи и настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию, ведь раннее выявление болезни позволит избежать серьёзных последствий.

В министерстве здравоохранения отмечают, что обследования проходят во всех поликлиниках региона. Для этого нужно лишь дойти до медучреждения, прихватив с собой полис ОМС.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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20:18 Нижнетагильцу удалось отстоять свою комнату в суде
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19:05 В выходные сразу два фестиваля пройдут в Парке Маяковского
18:54 В Кировграде открыли Центр культурного развития и общежитие колледжа
18:31 Свердловским железнодорожникам вернули деньги и отменили незаконные отстранения
18:09 Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
17:35 Дождливая погода сохранится в выходные в Свердловской области
17:19 Арестом наказали камышловца за попытку напугать полицейских, изымавших из семьи ребёнка
16:55 Прокуратура организовала проверку из-за отключения холодной воды в сысертских селах
16:05 За попытку похитить деньги с «Пушкинских карт» начали судить молодого новоуральца
15:02 Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
14:39 В Ревде к Дню металлурга открыли бассейн, фонтан и наградили заводчан
13:50 «Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
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