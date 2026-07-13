Больше 300 тысяч уральцев в 2026 году проверили репродуктивное здоровье

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С начала года диспансеризацию по оценке репродуктивной сферы прошли свыше 300 тысяч свердловчан. В Свердловском областном министерстве здравоохранения считают это серьёзным показателем, который указывает на то, что люди стали внимательнее относиться к своему организму.Как уточняет официальный интернет-ресурс Минздрава «Здоровье уральцев», в рамках этой углублённой диагностики особое внимание уделяли женщинам в возрасте от 21 до 49 лет. Почти 27 тысяч из них сдали анализ на ДНК вируса папилломы человека — это исследование включили в перечень обязательных с января текущего года. И результаты оказались тревожными: положительные пробы выявили более чем у 3 тысяч женщин. Дерматовенерологи напоминают о коварстве этой инфекции. Оказывается, даже при однократном контакте шанс подхватить вирус от носителя достигает 80 процентов. При этом многие люди даже не догадываются, что являются переносчиками, потому что болезнь долго может никак не проявляться.По вышеуказанным причинам врачи и настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию, ведь раннее выявление болезни позволит избежать серьёзных последствий.В министерстве здравоохранения отмечают, что обследования проходят во всех поликлиниках региона. Для этого нужно лишь дойти до медучреждения, прихватив с собой полис ОМС. Мероприятие для возрастной категории 18+