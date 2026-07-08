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Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
Фото: Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга требовали от участников аукциона с начальной ценой более 200 млн рублей лицензию ФСБ на работу с материалами, содержащими государственную тайну. У белорусской компании её не оказалось, на этом основании её заявку признали не соответствующей требованиям закупки, сообщило издание «ПрaвдаУрФО» со ссылкой на ФАС. По данным издания, «Минскметропроект» обратился с жалобой в антимонопольную службу, но свердловское УФАС отклонило эту жалобу, признав действия заказчика — МКУ «УКС Екатеринбурга» — законными. Проверить это не удалось — в карточке закупки раздел «Жалоба» пуст, а сайт базы решений ФАС в данный момент не функционирует.
В своей жалобе «Минскметропроект» ссылался на межгосударственные соглашения РФ и Беларуси, в соответствии с которыми документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, связанной с использованием гостайны, взаимно признаются двумя государствами. К жалобе было приложено разрешение от КГБ Беларуси. Однако антимонопольное ведомство это не удовлетворило.
«Минскметропроект» — компания, занимающаяся проектированием метрополитенов, тоннелей, мостов, эстакад и других дорожных сооружений. Участвовала в разработке проектов объектов в России, Латвии, Литве, Азербайджане, а также оказывала техническое содействие в проектировании метрополитена в Польше и реконструкции транспортного тоннеля в Афганистане. В прошлом году «Минскметропроект» выиграл конкурс на проектирование левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща» в Новосибирске за 104 млн рублей, а также контракт на корректировку генеральной схемы развития новосибирского метрополитена за 49 миллионов рублей (при начальной цене 205,3 млн, то есть снизив цену на 76%). Весной 2026 года контракт был исполнен. В Екатеринбурге «Минскметропроект» контрактов не получал.
В прошлом году на встрече с Евгением Куйвашевым Александр Лукашенко выразил готовность Беларуси помогать в строительстве метро в Екатеринбурге.
Напомним, победителем аукциона стала московская компания «Ингеоком», предложившая цену ровно 200 миллионов рублей, снизив начальную цену на 0,5%. Именно она теперь должна выполнить технико-экономическое обоснование на развитие сети метро в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+
В своей жалобе «Минскметропроект» ссылался на межгосударственные соглашения РФ и Беларуси, в соответствии с которыми документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, связанной с использованием гостайны, взаимно признаются двумя государствами. К жалобе было приложено разрешение от КГБ Беларуси. Однако антимонопольное ведомство это не удовлетворило.
«Минскметропроект» — компания, занимающаяся проектированием метрополитенов, тоннелей, мостов, эстакад и других дорожных сооружений. Участвовала в разработке проектов объектов в России, Латвии, Литве, Азербайджане, а также оказывала техническое содействие в проектировании метрополитена в Польше и реконструкции транспортного тоннеля в Афганистане. В прошлом году «Минскметропроект» выиграл конкурс на проектирование левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща» в Новосибирске за 104 млн рублей, а также контракт на корректировку генеральной схемы развития новосибирского метрополитена за 49 миллионов рублей (при начальной цене 205,3 млн, то есть снизив цену на 76%). Весной 2026 года контракт был исполнен. В Екатеринбурге «Минскметропроект» контрактов не получал.
В прошлом году на встрече с Евгением Куйвашевым Александр Лукашенко выразил готовность Беларуси помогать в строительстве метро в Екатеринбурге.
Напомним, победителем аукциона стала московская компания «Ингеоком», предложившая цену ровно 200 миллионов рублей, снизив начальную цену на 0,5%. Именно она теперь должна выполнить технико-экономическое обоснование на развитие сети метро в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+
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