Возрастное ограничение 18+
Прокуратура организовала проверку из-за отключения холодной воды в сысертских селах
Фото: Прокуратура Свердловской области
Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с приостановлением подачи холодного водоснабжения в сёлах Патруши и Бородулино.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, холодную воду отключили из-за коммунальной аварии, которая произошла 15 июля 2026 года. В итоге без холодного водоснабжения остались 46 многоквартирных домов и 462 частных дома, в которых проживают порядка 1,5 тысячи человек. Также без холодной воды остались восемь социальных объектов, включая школу, три детских сада и медучреждения.
На место выехал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа, отметили в ведомстве.
Также в прокуратуре сообщили, что по результатам сегодняшнего заседания комиссии глава администрации Сысертского муниципального округа ввёл на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, холодную воду отключили из-за коммунальной аварии, которая произошла 15 июля 2026 года. В итоге без холодного водоснабжения остались 46 многоквартирных домов и 462 частных дома, в которых проживают порядка 1,5 тысячи человек. Также без холодной воды остались восемь социальных объектов, включая школу, три детских сада и медучреждения.
На место выехал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа, отметили в ведомстве.
Также в прокуратуре сообщили, что по результатам сегодняшнего заседания комиссии глава администрации Сысертского муниципального округа ввёл на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию