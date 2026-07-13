В выходные сразу два фестиваля пройдут в Парке Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже завтра, 18 июля, субботу в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского развернётся сразу два крутых мероприятия. Два фестиваля — спортивный и медицинский — стартуют в субботу одновременно.Для фанатов «ножного мяча» подготовлен «Урал Футбол Фест». В программе — живые встречи с игроками ФК «Урал», автограф-сессии и совместные фото на память со спортсменами. Также гостей ждут турниры по панне, киберфутболу и квадрату, мастер-классы и даже парад болельщиков. Для коллекционеров — обмен карточками Panini, а на площадке «Кинолета УБРиР» весь день будут показывать фильмы о спорте. Самых активных участников фестиваля организаторы обещают наградить на вечернем закрытии, а хэдлайнером финального концерта станет VA.NO из «Quest Pistols Show».Для тех, кто хочет совместить отдых с заботой о себе, в субботу проведут фестиваль «Город здоровья». Не покидая территории парка и не записываясь в поликлинику, желающие смогут быстро проверить ключевые показатели организма. Врачи расскажут про полезное питание и поделятся лайфхаками, как оставаться бодрым весь день. В рамках феста пройдут семейные эстафеты, забеги, сдача норм ГТО и тренировки на траве. Для детей приготовили отдельные творческие мастер-классы и активные игры.Вход на оба фестиваля свободный. Программа двух мероприятий рассчитана с полудня до вечера. Мероприятие для возрастной категории 18+