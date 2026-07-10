Возрастное ограничение 18+

Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё

15.02 Пятница, 17 июля 2026
Фото из соцсетей Дениса Паслера
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Жителям Кушвы, чьи дома были разрушены во время урагана, сегодня, 17 июля, начали выдавать сертификаты на приобретение или строительство нового жилья.

По словам главы Свердловской области Дениса Паслера, выплаты на приобретение жилья взамен утраченного уже утверждены для 22 семей, 18 из них сегодня получили документы.

Он также сообщил, что после урагана в Кушве отремонтировали 164 дома, ещё четыре дома продолжают восстанавливать. Завершается ремонт крыш в десяти многоквартирных домах.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
21:05 В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа
20:50 В двух районах Свердловской области из-за паводка ограничили движение на дорогах
20:17 В Екатеринбурге стартовал XVII сезон «Стенограффии»
19:45 Артёмовская птицефабрика нагадила более чем на четыре миллиона рублей
19:07 Уралмаш и Эльмаш из спальных районов превращаются в «грибницу» небоскрёбов
18:48 Главную мелодраму французского кино будут показывать в Ельцин-центре до конца месяца
17:51 Облсуд оставил в силе оправдательный приговор екатеринбуржцу, защищавшему семью от соседа
17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
15:29 Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля
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14:37 Более половины жителей УрФО работали или учились из дома
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