Возрастное ограничение 18+
Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
Фото из соцсетей Дениса Паслера
Жителям Кушвы, чьи дома были разрушены во время урагана, сегодня, 17 июля, начали выдавать сертификаты на приобретение или строительство нового жилья.
По словам главы Свердловской области Дениса Паслера, выплаты на приобретение жилья взамен утраченного уже утверждены для 22 семей, 18 из них сегодня получили документы.
Он также сообщил, что после урагана в Кушве отремонтировали 164 дома, ещё четыре дома продолжают восстанавливать. Завершается ремонт крыш в десяти многоквартирных домах. Мероприятие для возрастной категории 18+
По словам главы Свердловской области Дениса Паслера, выплаты на приобретение жилья взамен утраченного уже утверждены для 22 семей, 18 из них сегодня получили документы.
Он также сообщил, что после урагана в Кушве отремонтировали 164 дома, ещё четыре дома продолжают восстанавливать. Завершается ремонт крыш в десяти многоквартирных домах. Мероприятие для возрастной категории 18+
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