Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Каменский районный суд временно запретил работу четырём домам культуры. Поводом стали нарушения требований пожарной безопасности.
Среди учреждений культуры, деятельность которых была приостановлена, культурно-досуговые центры в сёлах Рыбниковское (Советская, 145), Позариха (Лесная, 16), Маминское (Чапаева, 1 «в») и Покровское (Ленина, 124). Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Во время проверок возникли претензии к состоянию внутреннего противопожарного водопровода и эвакуационных путей.
Суд признал все четыре учреждения виновными в совершении административного правонарушения по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и приостановил работу каждого учреждения на 25 суток.
Постановления пока не вступили в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Среди учреждений культуры, деятельность которых была приостановлена, культурно-досуговые центры в сёлах Рыбниковское (Советская, 145), Позариха (Лесная, 16), Маминское (Чапаева, 1 «в») и Покровское (Ленина, 124). Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Во время проверок возникли претензии к состоянию внутреннего противопожарного водопровода и эвакуационных путей.
«В частности, на ряде объектов отсутствуют поручни и ограждения на лестницах, а крыльца эвакуационных и центральных входов имеют разрушения бетонных конструкций, что создает угрозу безопасной эвакуации людей»,
– рассказали в суде.
Суд признал все четыре учреждения виновными в совершении административного правонарушения по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и приостановил работу каждого учреждения на 25 суток.
Постановления пока не вступили в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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