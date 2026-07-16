Свердловским железнодорожникам вернули деньги и отменили незаконные отстранения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области транспортная прокуратура заступилась за работников пассажирской дистанции пути. Поводом стала проверка, которая вскрыла сразу несколько вопиющих нарушений в Свердловск-Пассажирской дистанции пути.Оказалось, что начальство сэкономило на тех, кто делился опытом с новичками. Одиннадцать наставников так и не дождались причитающейся доплаты за свою работу. А девятерых сотрудников и вовсе отстранили от дел без сохранения зарплаты. Причина формальная — они не прошли медосмотр. Но вины самих работников в этом не было: врачей им попросту не организовали. Однако приказы об отстранении всё равно подписали, оставив людей без средств.Такие действия прокуратура расценила как прямое нарушение трудовых гарантий. Чтобы исправить ситуацию, надзорное ведомство внесло руководителю дистанции представление. В итоге незаконные распоряжения были отменены, а все пострадавшие получили причитающиеся деньги. Общая сумма выплат перевалила за 170 тысяч рублей.Но на этом разбирательства не закончились. По инициативе транспортного прокурора двух должностных лиц привлекли к ответственности. Одному вменили невыплату зарплаты в срок, другому — общее нарушение трудовых норм. Оба теперь обязаны заплатить административные штрафы. Мероприятие для возрастной категории 18+