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Свердловским железнодорожникам вернули деньги и отменили незаконные отстранения

18.31 Пятница, 17 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Свердловской области транспортная прокуратура заступилась за работников пассажирской дистанции пути. Поводом стала проверка, которая вскрыла сразу несколько вопиющих нарушений в Свердловск-Пассажирской дистанции пути.

Оказалось, что начальство сэкономило на тех, кто делился опытом с новичками. Одиннадцать наставников так и не дождались причитающейся доплаты за свою работу. А девятерых сотрудников и вовсе отстранили от дел без сохранения зарплаты. Причина формальная — они не прошли медосмотр. Но вины самих работников в этом не было: врачей им попросту не организовали. Однако приказы об отстранении всё равно подписали, оставив людей без средств.

Такие действия прокуратура расценила как прямое нарушение трудовых гарантий. Чтобы исправить ситуацию, надзорное ведомство внесло руководителю дистанции представление. В итоге незаконные распоряжения были отменены, а все пострадавшие получили причитающиеся деньги. Общая сумма выплат перевалила за 170 тысяч рублей.

Но на этом разбирательства не закончились. По инициативе транспортного прокурора двух должностных лиц привлекли к ответственности. Одному вменили невыплату зарплаты в срок, другому — общее нарушение трудовых норм. Оба теперь обязаны заплатить административные штрафы.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:05 В выходные сразу два фестиваля пройдут в Парке Маяковского
18:54 В Кировграде открыли Центр культурного развития и общежитие колледжа
18:31 Свердловским железнодорожникам вернули деньги и отменили незаконные отстранения
18:09 Разрешение КГБ не удовлетворило мэрию Екатеринбурга, чтобы допускать «Минскметропроект» к участию в конкурсе на проектирование метро
17:35 Дождливая погода сохранится в выходные в Свердловской области
17:19 Арестом наказали камышловца за попытку напугать полицейских, изымавших из семьи ребёнка
16:55 Прокуратура организовала проверку из-за отключения холодной воды в сысертских селах
16:05 За попытку похитить деньги с «Пушкинских карт» начали судить молодого новоуральца
15:02 Пострадавшим от урагана кушвинцам начали выдавать сертификаты на жильё
14:39 В Ревде к Дню металлурга открыли бассейн, фонтан и наградили заводчан
13:50 «Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
13:26 Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
13:04 На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
12:39 Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Белоярском районе
12:11 АУИПИК настаивает на том, чтобы Дворец Расторгуевых — Харитоновых реставрировал Екатеринбург
12:09 Более 5 тысяч человек соберутся на Уральском форуме женщин в Екатеринбурге
10:17 В Краснотурьинске с адвоката взыскали моральную компенсацию за пропуск срока подачи апелляции
09:47 Забайкальский край предложил Свердловской области помощь в ликвидации паводка
09:33 В Каменске-Уральском приостановили работу четырёх домов культуры
21:05 В Североуральске женщину осудили на 6 лет колонии за нападение с ножом на мужа
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