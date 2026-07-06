Ласковая Мия из екатеринбургской ветклиники «Доверие» полгода ждёт новых хозяев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В помещении екатеринбургской ветеринарной клиники «Доверие», что на Первомайской улице, вот уже полгода живёт молодая кошечка Мия. Ей никак не могут найти новый дом.Можно сказать, что всю свою короткую жизнь Мия прожила вне домашнего уюта. Сейчас ей примерно 10 месяцев, и в «Доверие» её подкинули, когда она была совсем крошечной. Ветврачи и ветсёстры стараются окружить её лаской, теплом и комфортом, но, конечно, проживание в клинике — это далеко не то же самое, что жизнь в родном доме.Сложность в пристрое Мии состоит в диагнозах, поставленных ей в «Доверии». ПЦР-тесты выявили калицивирус и кошачий коронавирус. Именно поэтому кошечку могут отдать только в семью без других кошачьих или где проживают животные с аналогичными диагнозами. Важно отметить, что для собак и людей эти вирусы совершенно не опасны. При хорошем содержании, качественном питании и отсутствии стрессов Мия сможет прожить долгую и счастливую жизнь. Но новым хозяевам придётся соблюдать несколько условий: ежегодную вакцинацию, регулярную обработку от паразитов и полный запрет на самовыгул.Требуется Мие и особое питание. Сейчас она питается сухим и влажным кормом Pro Plan, и пристраивать её планируют на рацион такого же или более высокого качества.О Мие отзываются, как о невероятно ласковой и спокойной кошечке. Она совсем не агрессивная, всегда готова мурчать и льнуть к человеку. К лотку с наполнителем приучена. Стерилизована. Обработана от всех паразитов. Привита и имеет на руках ветеринарный паспорт.Чтобы познакомиться с Мией и договориться о встрече, звоните по номеру 8-912-633-53-68. На этот же номер можно написать в Телеграм или Макс. Мероприятие для возрастной категории 18+