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Ласковая Мия из екатеринбургской ветклиники «Доверие» полгода ждёт новых хозяев

18.48 Четверг, 9 июля 2026
Фото: ветеринарная клиника «Доверие»
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В помещении екатеринбургской ветеринарной клиники «Доверие», что на Первомайской улице, вот уже полгода живёт молодая кошечка Мия. Ей никак не могут найти новый дом.

Можно сказать, что всю свою короткую жизнь Мия прожила вне домашнего уюта. Сейчас ей примерно 10 месяцев, и в «Доверие» её подкинули, когда она была совсем крошечной. Ветврачи и ветсёстры стараются окружить её лаской, теплом и комфортом, но, конечно, проживание в клинике — это далеко не то же самое, что жизнь в родном доме.

Сложность в пристрое Мии состоит в диагнозах, поставленных ей в «Доверии». ПЦР-тесты выявили калицивирус и кошачий коронавирус. Именно поэтому кошечку могут отдать только в семью без других кошачьих или где проживают животные с аналогичными диагнозами. Важно отметить, что для собак и людей эти вирусы совершенно не опасны. При хорошем содержании, качественном питании и отсутствии стрессов Мия сможет прожить долгую и счастливую жизнь. Но новым хозяевам придётся соблюдать несколько условий: ежегодную вакцинацию, регулярную обработку от паразитов и полный запрет на самовыгул.

Требуется Мие и особое питание. Сейчас она питается сухим и влажным кормом Pro Plan, и пристраивать её планируют на рацион такого же или более высокого качества.

О Мие отзываются, как о невероятно ласковой и спокойной кошечке. Она совсем не агрессивная, всегда готова мурчать и льнуть к человеку. К лотку с наполнителем приучена. Стерилизована. Обработана от всех паразитов. Привита и имеет на руках ветеринарный паспорт.

Чтобы познакомиться с Мией и договориться о встрече, звоните по номеру 8-912-633-53-68. На этот же номер можно написать в Телеграм или Макс.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:13 Половина покупателей новых автомобилей в России берут машины в кредит
17:50 Прокуратура проиграла суд, в котором пыталась АУИПИК обязать отреставрировать усадьбу Расторгуевых-Харитоновых
17:23 Администрацию Верхотурского округа обязали осветить улицу Восточную
17:08 В Екатеринбурге отправили под стражу обвиняемого в покушении на убийство знакомой
16:42 Россельхознадзор нашёл свалку на сельхозземлях вблизи свердловской деревни Вязовка
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15:44 Подростка из Свердловской области обвинили в диверсии на железной дороге
15:24 Средняя цена новых китайских автомобилей в Свердловской области достигла 3,6 млн рублей
15:16 Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде до 10 июля
14:12 На 500 тысяч рублей оштрафовали предпринимателя в Алапаевске после проверки Роспотребнадзора
13:47 Жителя Нижней Туры признали виновным в осквернении мемориала
13:16 Задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП в Берёзовском
12:34 Свердловские власти отчитались о паводковой обстановке на 9 июля
12:20 Молодого «связиста» из Екатеринбурга будут судить за работу на телефонных мошенников
11:14 В Первоуральске начался суд над обвиняемым во взяточничестве экс-инспектором ДПС
11:02 «Антитеррор Урал» сообщает об активных попытках вовлечения жителей Свердловской области в диверсии
10:04 Дочь умершего директора школы через суд оспаривает выводы трудовой инспекции в Екатеринбурге
09:50 Более половины жителей Свердловской области задумываются о подработке
22:44 Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-начальнику РЭО ГИБДД Нижнего Тагила
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