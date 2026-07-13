В Ревде к Дню металлурга открыли бассейн, фонтан и наградили заводчан

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами





– подчеркнул Артём Жога. «Ревда – это город трудолюбивых уральских металлургов, где хранятся славные традиции отрасли и создается промышленная мощь региона. Благодарю руководство Среднеуральского медеплавильного завода за социально-ориентированный подход. Вы всегда участвуете в проектах преображения Ревды. Это не только проявление ответственности бизнеса перед обществом, но и инвестиция в будущее. Комфортная благоустроенная среда помогает привлекать и удерживать квалифицированные кадры, формировать трудовые династии, реализовывать инвестиционные проекты»,





– обратился к участникам мероприятия Алексей Кузнецов. «По поручению губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера поздравляю вас с Днём металлурга! Для всех жителей Среднего Урала День металлурга – по-настоящему один из главных профессиональных праздников. Профессия металлурга всегда была и остается делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. Традиции "огненной профессии" передаются целыми поколениями: от деда к внуку, от отца к сыну. АО "СУМЗ" – лучшее тому подтверждение. И конечно же, Среднеуральский медеплавильный завод играет большую роль в судьбе города и людей, которые здесь живут и работают. Россия сильна Уралом, а Урал всегда был, есть и будет силен металлургами и металлургией! С праздником!»,





– отметил Багир Абдулазизов. «Время летит быстро, и мы стараемся использовать каждый его миг на благо родного города. Вы сами видите, как движется вперёд производство, какие масштабные задачи удаётся решать – и всё это благодаря слаженному труду коллектива и всех заводов, работающих в Ревде. Труд – основа всего, что создано в нашем городе. Мы гордимся не словами, а делами – так было всегда, и эта традиция остаётся незыблемой. Я искренне благодарен судьбе за то, что мне довелось быть частью больших и важных дел, делить с вами все знаковые события. Ведь иметь свой дом, место, куда можно приходить всей семьёй, – это по-настоящему ценная жизненная ступень»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ревде накануне Дня металлурга открыли новый бассейн в санатории «Лесная жемчужина» и светомузыкальный фонтан на площади Победы, а также наградили работников Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ).В торжественных мероприятиях участвовали полпред УрФО Артём Жога, замгубернатора Свердловской области – министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов, депутат Заксобрания региона Александр Серебренников, зампредседателя Общественной палаты области Мирослав Медведев, гендиректор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов и глава города Татьяна Клепикова.Первым событием стало открытие бассейна на территории санатория «Лесная жемчужина». Его помимо отдыхающих могут посетить все желающие – по предварительной записи. Одновременно бассейн могут посещать до 40 человек. Также в здании работают сауна, джакузи, массажный и медицинский кабинеты.Затем прошло награждение работников Среднеуральского медеплавильного завода, в рамках которого 22 металлурга получили ключи от новых квартир.Всего предприятие приобрело 67 квартир в строящемся жилом комплексе «Самоцветы» – жильё предоставляется молодым специалистам и работникам дефицитных профессий в рамках жилищной программы: в беспроцентную рассрочку на 10-15 лет без первоначального взноса. Отметим, что в 2025 году в жилом комплексе «Семейный» ключи от новых квартир получили 76 семей заводчан.Ещё одним событием стало открытие светомузыкального фонтана, ставшего финальным этапом благоустройства площади и парка Победы. Решение о создании городского сквера на этом месте было принято ещё в 1960 году: изначально предполагалось объединить пространство для отдыха горожан с мемориалом в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. После благоустройства здесь появился единый мемориальный комплекс, включающий обновлённый памятник «Землякам-героям», Вечный огонь, экспонаты военной техники и мемориальные плиты с именами ревдинцев, погибших на фронте. Также были отремонтированы дорожки, установлены фонари, урны и скамейки, высажены деревья и кустарники.Масштабные работы по благоустройству прошли включили в себя установку светомузыкального фонтана на площади Победы, который работает в двух режимах – дневном и ночном. Днём в будни фонтан меняет рисунки водяных струй, а вечером включается подсветка. Музыка звучит из колонок, установленных на фонарных столбах по периметру. Кроме того, на площади появилась главная аллея, вымощенная плиткой, с высаженными липами и живой изгородью из кизильника, а также новыми скамейками и урнами.Праздничные мероприятия завершились во Дворце культуры, где награды вручили 50 работникам предприятия – в их числе благодарственные письма полномочного представителя президента РФ в УрФО, почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, а также почётные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области.Мероприятие для возрастной категории 18+