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В Екатеринбурге стартовал XVII сезон «Стенограффии»
Фото: фестиваль «Стенограффия» / t.me/stenograffia
В Екатеринбурге официально дан старт очередному сезону фестиваля уличного искусства «Стенограффия». На пресс-конференции организаторы рассказали, каким будет это лето, объявили имена художников, локации будущих работ и главные проекты года.
Главная новость этого сезона — фестиваль меняет формат. Вместо жёстких временных рамок команда переходит на гибкий режим работы в течение всего года. Такое решение позволило наполнить планы большим количеством лабораторных и исследовательских арт-проектов, а также взяться за освоение новых направлений.
За лето в рамках фестиваля в уральской столице появится около десяти новых арт-объектов, а более пяти знаковых работ прошлых лет отреставрируют (среди них «Хромакей», «Ларри» и «Большая сушка»). Уже обнародованы адреса некоторых будущих объектов: работа «SPEKTR» появится на здании УрГЭУ СИНХ на улице 8 Марта, 62, «Hot Singles in Your Area» оформят шумоподавляющий забор на Макаровском мосту, а художник Vova NOOTK создаст арт-объект на площади Коммунаров. Первую работу сезона уже начали воплощать в жизнь: художник Кирилл Бородин вместе с горожанами сделал подмалёвок для абстрактного портрета, который скоро появится в Театральном переулке, 3.
В программе «Стенограффии-17» — еженедельные экскурсии по уличному искусству, просмотры документальных фильмов, выпуск комиксов и многое другое. Подробнее с расписанием и географией фестиваля можно ознакомиться в соцсетях, например, в специальном телеграм-канале. Мероприятие для возрастной категории 18+
Главная новость этого сезона — фестиваль меняет формат. Вместо жёстких временных рамок команда переходит на гибкий режим работы в течение всего года. Такое решение позволило наполнить планы большим количеством лабораторных и исследовательских арт-проектов, а также взяться за освоение новых направлений.
За лето в рамках фестиваля в уральской столице появится около десяти новых арт-объектов, а более пяти знаковых работ прошлых лет отреставрируют (среди них «Хромакей», «Ларри» и «Большая сушка»). Уже обнародованы адреса некоторых будущих объектов: работа «SPEKTR» появится на здании УрГЭУ СИНХ на улице 8 Марта, 62, «Hot Singles in Your Area» оформят шумоподавляющий забор на Макаровском мосту, а художник Vova NOOTK создаст арт-объект на площади Коммунаров. Первую работу сезона уже начали воплощать в жизнь: художник Кирилл Бородин вместе с горожанами сделал подмалёвок для абстрактного портрета, который скоро появится в Театральном переулке, 3.
В программе «Стенограффии-17» — еженедельные экскурсии по уличному искусству, просмотры документальных фильмов, выпуск комиксов и многое другое. Подробнее с расписанием и географией фестиваля можно ознакомиться в соцсетях, например, в специальном телеграм-канале. Мероприятие для возрастной категории 18+
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