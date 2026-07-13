Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге стартовал XVII сезон «Стенограффии»

20.17 Четверг, 16 июля 2026
Фото: фестиваль «Стенограффия» / t.me/stenograffia
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В Екатеринбурге официально дан старт очередному сезону фестиваля уличного искусства «Стенограффия». На пресс-конференции организаторы рассказали, каким будет это лето, объявили имена художников, локации будущих работ и главные проекты года.

Главная новость этого сезона — фестиваль меняет формат. Вместо жёстких временных рамок команда переходит на гибкий режим работы в течение всего года. Такое решение позволило наполнить планы большим количеством лабораторных и исследовательских арт-проектов, а также взяться за освоение новых направлений.

За лето в рамках фестиваля в уральской столице появится около десяти новых арт-объектов, а более пяти знаковых работ прошлых лет отреставрируют (среди них «Хромакей», «Ларри» и «Большая сушка»). Уже обнародованы адреса некоторых будущих объектов: работа «SPEKTR» появится на здании УрГЭУ СИНХ на улице 8 Марта, 62, «Hot Singles in Your Area» оформят шумоподавляющий забор на Макаровском мосту, а художник Vova NOOTK создаст арт-объект на площади Коммунаров. Первую работу сезона уже начали воплощать в жизнь: художник Кирилл Бородин вместе с горожанами сделал подмалёвок для абстрактного портрета, который скоро появится в Театральном переулке, 3.

В программе «Стенограффии-17» — еженедельные экскурсии по уличному искусству, просмотры документальных фильмов, выпуск комиксов и многое другое. Подробнее с расписанием и географией фестиваля можно ознакомиться в соцсетях, например, в специальном телеграм-канале.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
15:29 Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля
14:57 Возле Кольцово под грузовой поезд попал мужчина
14:37 Более половины жителей УрФО работали или учились из дома
14:35 Автомобилистов предупреждают об ограничениях на трассе «Екатеринбург – Тюмень»
13:35 На екатеринбургском вокзале задержали неплательщика алиментов из Югорска
13:11 Один человек погиб и ещё четверо пострадали в ДТП в Сысертском районе
11:38 Свердловское МЧС оценило паводковую ситуацию в регионе
11:26 Из-за паводка на трассе «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» ограничили движение
11:05 Призывавшему к убийству правоохранителей жителю Берёзовского вынесли приговор
10:27 Тавдинец взыскал с бывшего работодателя два миллиона рублей за производственную травму
09:51 Грузовой поезд сошёл с путей на Свердловской железной дороге
09:31 Трёх молодых людей осудили за хищение телефонов из ПВЗ в Берёзовском
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