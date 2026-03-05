Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
Власти Екатеринбурга вновь рассказали о разнообразии меню в местных школах. Так, на официальном городском портале говорится, что ученикам школы № 148 предлагают полезные бургеры, сэндвичи и роллы с горбушей.
Такие нововведения объясняют расширением ассортимента и стремлением совершенствовать школьное питание. Сколько детей получают бургеры, сэндвичи и роллы с горбушей, и как часто такие блюда им подают, в публикации не уточняется.
Напомним, в прошлом году городские власти уже рассказывали о введении полезных аналогов фастфуда в меню школы № 15, где детям, как заявлялось, подают фишбургеры – гамбургеры из булочки, филе минтая и огурца со сметанным соусом и запеченным картофелем. Тогда наши читатели возмутились такой новостью, заявив, что гамбургерами накормили лишь некоторых детей, а остальным якобы дали только гречку. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
«Эти блюда приготовлены без добавления искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов и соответствуют всем установленным нормам, при этом их форма подачи привлекает внимание и вызывает интерес у детей»,
– отметили в мэрии.
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
Такие нововведения объясняют расширением ассортимента и стремлением совершенствовать школьное питание. Сколько детей получают бургеры, сэндвичи и роллы с горбушей, и как часто такие блюда им подают, в публикации не уточняется.
Напомним, в прошлом году городские власти уже рассказывали о введении полезных аналогов фастфуда в меню школы № 15, где детям, как заявлялось, подают фишбургеры – гамбургеры из булочки, филе минтая и огурца со сметанным соусом и запеченным картофелем. Тогда наши читатели возмутились такой новостью, заявив, что гамбургерами накормили лишь некоторых детей, а остальным якобы дали только гречку. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В схему НТО Екатеринбурга могут включить ещё 180 мест
04 марта 2026
04 марта 2026