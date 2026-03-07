Авария на трассе М-12 временно парализовала движение в сторону Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о серьёзном затруднении движения, которое возникало сегодня на трассе М-12 «Восток». Причиной тому стало серьёзное ДТП с участием легковушки и гузовика.Авария произошла днём 11 марта на 323-м километре автодороги, на участке между городами Ачит и Екатеринбург. По предварительным данным, около 11.09 по местному времени 71-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Пенсионер не учёл дорожные условия и допустил наезд на металлическое ограждение, после чего его машина опрокинулась.Следовавший за легковушкой грузовой автомобиль «Фав» под управлением 39-летнего водителя не смог избежать столкновения. Фура врезалась в уже перевернувшуюся легковушку. В результате аварии пострадал водитель отечественного авто, ему оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.Выяснилось, что водитель грузовика является жителем Владимирской области. Он вёз товары для одного из маркетплейсов. Его стаж вождения 22 года и за это время он лишь однажды привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Водитель «Лады» направлялся из Ульяновской области в город Томск, его водительский стаж составляет 26 лет. Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование обоих водителей. Результаты показали, что оба на момент ДТП были трезвы.Из-за того, что повреждённые машины оставались на проезжей части, сотрудникам ГИБДД пришлось вручную регулировать плотный поток машин. Движение на этом участке временно стало односторонним. Однако, к этому часу дорога свобода и дорожный трафик идёт в обычном режиме. Мероприятие для возрастной категории 18+