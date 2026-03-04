Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге УК ЖК «Адмиральский» оштрафовали на 250 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после прокурорской проверки в январе 2026 года оштрафовали управляющую компанию ЖК «Адмиральский».
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, компании предъявили претензии к содержанию дома №3 на улице Юмашева и обслуживании лифта.
Среди нарушений, касающихся содержания:
– снег и наледь на тротуарах и проездах;
– полные урны и ненадлежащие состояние контейнерной площадки;
– хлам в подвале;
– нерабочие ворота и сломанная калитка;
– учёт тепловой энергии в несоответствии с техническими условиями.
У лифта: проблемы со связью с диспетчером, отсутствовали правила пользования лифтом, не хватало информации об оборудовании, а в документах не сходилась дата изготовления.
«По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП (нарушение лицензионных требований при управлении МКД), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 250 тысяч рублей»,
– рассказали в ведомстве.
