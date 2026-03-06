Возрастное ограничение 18+
УралПролаз зовёт на мистическую экскурсию в Шадринск
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В конце месяца, 28 марта, команда «УралПролаз» и гид Анастасия Печерских приглашают всех желающих отправиться в однодневное путешествие в старинный город Шадринск. Эта экскурсия станет настоящим погружением в купеческий быт и художественную жизнь Урала.
Экскурсия получила интригующее название «Купцы, художники, гуси и прочие обитатели Шадринска». Участников её ждут душещипательные истории из жизни местных купцов и художников, полные страсти и драматизма. Экскурсовод, в частности, поведает историю любви знаменитого скульптора Ивана Шадра. А «проиллюстрирован» этот рассказ будет оригиналами работ Шадра, которые хранятся в местном краеведческом музее. Здесь же раскроются тайны шадринских фальшивомонетчиков и «копателей курганов».
Помимо музея, экскурсанты посетят старейший в городе Спасо-Преображенский собор и изучат его уникальную стилистику «Сибирского барокко». Заодно им объяснят почему именно гусь является главным символом Шадринска. В программу поездки входят также традиционная шадринская свадьба, мастер-класс по плетению браслета на берде и многое другое.
Запись на поездку осуществляется через телеграм-канал Анастасии Печерских. Мероприятие для возрастной категории 18+
