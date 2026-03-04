Возрастное ограничение 18+
Суд прекратил уголовное дело бывшего главы Каменского района
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Синарский районный суд города Каменска-Уральского прекратил уголовное преследование бывшего главы Каменского района Сергея Белоусова. Органами предварительного расследования он обвинялся по статье 289 УК РФ — «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
Дело поступило в суд вместе с ходатайством Белоусова о прекращении преследования в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Суд учёл мнение прокурора, подсудимого и его защитника и удовлетворил заявленное ходатайство.
Как отмечают судейские работники, уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям. Это означает, что прекращение дела не связано с доказанной невиновностью, а обусловлено исключительно истечением временных сроков.
Ранее Сергей Белоусов также обвинялся следствием в совершении других преступлений. В частности, ему инкриминировали получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Однако в декабре 2025 года следственные органы прекратили преследование по этим эпизодам в связи с отсутствием в действиях состава преступления.
Напомним, что Сергей Белоусов ушёл в отставку с поста главы Каменского района в сентябре 2023 года, а весной 2024 года он был арестован и отправлен в СИЗО.
