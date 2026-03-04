Под Заречным водитель Lada сбил школьницу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Под Заречным на 2-м километре трассы «село Мезенское – железнодорожная станция Баженово» 60-летний водитель Lada Largus сбил 11-летнюю девочку.По предварительным данным, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда Lada сбила её. Известно, что после этого водитель отвёз девочку домой, откуда её забрали в больницу Заречного. Позже ребёнка госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга.После этого водитель вернулся на место ДТП, чтобы дать показания. В беседе он пояснил, что не заметил девочку.На водителя составили три протокола: за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24); непредоставление преимущества в движении пешеходам (ст. 12.18); невыполнение обязанностей в связи с ДТП (ч. 1 ст. 12.27), – рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.