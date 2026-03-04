Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода случилось во вторник, 10 марта. Водитель наехавшей на ребёнка иномарки предпочёл скрыться с места происшествия и теперь разыскивается по Екатеринбургу.
Дорожный инцидент произошёл на территории жилого микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского административного района города. Примерно в 16.00 напротив дома №28 по улице Замятина белый автомобиль «Nissan X-Trail» наехал на школьника, пытавшегося перебежать проезжую часть в неположенном месте.
Очевидцы утверждают, что ребёнок оказался под колёсами иномарки и какое-то время кричал водителю: «Съедь с руки!». Водитель отъехал, чтобы освободить пострадавшего, и припарковался неподалёку. Из машины вышел мужчина, пообщался с очевидцами и даже поинтересовался адресом пострадавшего школьника. Однако, вместо того чтобы оказать помощь или дождаться сотрудников ГИБДД, автомобилист сел в иномарку и уехал в неизвестном направлении.
В результате наезда у юного пешехода диагностированы ушибы и перелом руки. В настоящий момент ему оказывается необходимая медицинская помощь. Что же касается сбежавшего водителя, его разыскивают и людей, знающих что-либо о его личности, просят предоставить эту информацию через персональную «телегу», либо обратиться в правоохранительные органы.
