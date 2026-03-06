Глава свердловского Минздрава заявила о росте числа детских суицидов





– заявила замгубернатора. «Анализ показывает, что основная проблема – это детско-родительские отношения. Причем нередко речь идёт о семьях, которые считаются благополучными. Эти дети обычно не состоят на учётах и не находятся в зоне пристального внимания школьных психологов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире программы «Открытый диалог» заявила о росте количества детских суицидов и снижении возраста детей, склонных к этому.По её данным, в 2025 году такие случаи фиксировались с детьми в возрасте от 9 до 13 лет. Несколько лет назад их не было.Савинова также отметила, что если раньше основными мотивами суицида считались несчастная любовь или проблемы с учебой, то теперь дети сводят счёты с жизнью из-за конфликтов в семье.Родителей призывают внимательнее относиться к детям и обращать внимание на перепады настроения, замкнутость, отказ от общения с друзьями и родными, высказывания о собственной несостоятельности или изменения в содержании соцсетей – это некоторые из сигналов о том, что ребёнку требуется помощь. Мероприятие для возрастной категории 18+