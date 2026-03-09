Возрастное ограничение 18+
Прокуратура сообщила о загрязнении реки Туры целлюлозно-бумажным заводом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о нарушениях со стороны Туринского целлюлозно-бумажного завода при сбросе сточных вод в реку Туру.
По данным прокуратуры региона, в 2025 году в сбрасываемых очистных водах фиксировалось превышение допустимых концентраций вредных веществ (БПК5, фосфатов фосфора, железа, нефтепродуктов). При этом решения о предоставлении водного объекта в пользование не было.
Сообщается, что завод сразу не смог решить проблему. После представления прокуратуры в адрес руководства предприятие получило соответствующее решение, а также начало реконструкцию очистных сооружений и сократило объёмы воды, используемые в производстве, чтобы меньше загрязнять реку.
«Вопрос достижения АО "Туринский целлюлозно-бумажный завод" нормативной степени очистки сбрасываемых сточных вод остается на контроле прокуратуры»,
– рассказали в ведомстве.
