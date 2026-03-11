Житель Серова поживёт 10 лет в строгом режиме за убийство сожительницы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Серове вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве женщины. На скамье подсудимых сидел её сожитель.Согласно судебным материалам, кровавая трагедия произошла ночью 11 февраля 2023 года, когда обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры мужчина решил расправиться с женщиной и реализовал свой преступный умысел с особой жестокостью. Суд установил, что злоумышленник избил свою жертву, нанеся потерпевшей не менее восьми ударов по голове и телу, а когда женщина перестала подавать признаки жизни, добил её молотком.Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей по ходатайству самого подсудимого. Однако коллегия присяжных единогласно признала подсудимого виновным. В своём вердикте присяжные указали, что осужденный не заслуживает снисхождения.Опираясь на это решение, Серовский районный суд квалифицировал действия преступника по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В качестве наказания убийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящий момент приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Мероприятие для возрастной категории 18+