Свердловский Минздрав опроверг сообщения о гниющих машинах скорой
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В министерстве здравоохранения Свердловской области опровергли сообщения о том, что машины скорой помощи гниют под сугробами, а бригады медиков якобы остаются без транспорта.
В областном Минздраве пояснили, что 27 машин находятся в нерабочем состоянии из-за износа и проходят длительную процедуру списания. Ещё 20 – в ремонте, 18 – на судебной экспертизе после ДТП.
«На балансе Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге находится 178 автомобилей. В работе прямо сейчас – 113 машин. Все бригады обеспечены транспортом в полном объёме, пациенты получают необходимую помощь»,
– заявили в ведомстве.
