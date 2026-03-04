Возрастное ограничение 18+
Плюсовая температура и гололедица ожидаются в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области прогнозируется долгожданное потепление, а вместе с ним ожидается ветреная погода. Также синоптики предупреждают о гололедице.
В четверг, 12 марта, в регионе снег, гололедица. Температура ночью -9...-4°C, на севере и востоке до -14°C; днём 0...+5°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала ночью -7...-5°C, небольшой снег; днём +2...+4°C, преимущественно без осадков. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 13 марта, в Свердловской области снег, гололедица. Ночью -4...+1°C, при прояснении до -9°C, на крайнем севере -15...-10°C; днём +3...+8°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью около 0°C, днём +3...+5°C. Ветер 3-8 м/сек.
