Организаторов похода на «Голый камень» признали виновными в травмах нижнетагильской школьницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор организаторам похода на «Голый камень», во время которого пострадала школьница.
Напомним, инцидент произошёл 7 октября 2022 года. В программу похода был включён спуск на тарзанке, во время которого верёвка развязалась, и 14-летняя девочка упала на скалы с высоты около десяти метров. В результате школьница получила переломы со смещением. Тяжесть травм была расценена экспертами как средняя.
В судебном заседании оба подсудимых – Павел Осипов и Александр Сошников – полностью признали вину и раскаялись.
Также с осуждённых взыскано 400 и 200 тысяч рублей моральной компенсации соответственно.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
«С учётом смягчающих обстоятельств – наличия малолетних детей на иждивении, положительных характеристик и признания вины – суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно. Осипову назначен 1 год, Сошникову – 10 месяцев»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

