Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд ужесточил наказание для экс-начальника местной станции из структурного подразделения ОАО «РЖД», который продавал информацию о грузоперевозках.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов региона, осуждённый через посредника отправил 508 документов со служебной информацией, за что получил на банковскую карту 55 300 рублей. В суде бывший железнодорожник признал вину и раскаялся, пояснив, что тратил полученные деньги на хозяйственные нужды станции – покупку краски и лески для триммера.
Артёмовский городской суд учёл, что у мужчины на иждивении двое малолетних детей, супруга в декрете и пожилой отец, требующий ухода, и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на 2 года.
Приговор обжаловал прокурор. Свердловский областной суд согласился с позицией гособвинителя и увеличил штраф до 500 тысяч рублей, а дополнительное наказание заменил на запрет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, организацией работы железнодорожных станций, на тот же срок – 2 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
