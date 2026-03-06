Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по инициативе надзорного ведомства наказан балансодержатель инфраструктуры. Причиной штрафа стали грубые нарушения природоохранного законодательства.Свердловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законов об охране окружающей среды в черте уральской столицы. В ходе ревизии были выявлены многочисленные факты захламления территории, принадлежащей РЖД. Проверяющие установили, что в полосе отвода железной дороги организованы две несанкционированные свалки. Обе были целиком заполнены старыми автомобильными шинами, которые относятся к отходам высокого класса опасности, наносят непоправимый вред почве и создают угрозу возгорания.В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор внёс представление руководителю Свердловской дирекции инфраструктуры. Однако надзорное ведомство не ограничилось профилактической мерой и инициировало привлечение юридического лица к ответственности. Суд поддержал позицию прокуратуры.Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании и размещении отходов). Сумма назначенного штрафа составила 175 тысяч рублей.Как отмечают в Уральской транспортной прокуратуре, после суда одна из двух несанкционированных свалок автомобильных шин была оперативно ликвидирована силами балансодержателя. А на уборку оставшейся свалки, расположенной в полосе отвода, объявлен тендер на выполнение соответствующих работ. Мероприятие для возрастной категории 18+