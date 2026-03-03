Возрастное ограничение 18+

Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году

18.28 Четверг, 5 марта 2026
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Кировский районный суд Екатеринбурга завершил судебное следствие по делу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга. Судья Юрий Радчук на заседании во Дворце правосудия (туда перенесли рассмотрение дела из-за малой вместимости помещений в здании Кировского райсуда) огласил, что экс-лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински приговорён к 22 годам колонии. Первые четыре года Шыхлински должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.

Гособвинение просило для Шыхлински срок на год больше — 23 года.

Ранее его признали виновным присяжные. В чём именно, Вечерние ведомости писали здесь.

Кроме того, после отбытия 22 лет в колонии Шахину Шыхлински назначили ограничение свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Также с него взыскали компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 600 тысяч рублей (350 000 за убийство Пашаева и 250 000 за покушение на Ширинова) и 2479 рублей в федеральный бюджет за госзащитника.


Судья Юрий Радчук во время оглашения.


Другим обвиняемым по делу назначили следующие сроки:

● Акифу Сафарову — 21 год, из которых первые 4 — тюрьма, оставшиеся — колония строгого режима. После — ограничение свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Взыскана компенсация морального вреда — 450 000 рублей (200 000 + 250 000).

● Аязу Сафарову — 20 лет лишения свободы, из которых первые 4 года — тюрьма, оставшиеся — в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Взыскана компенсация морального вреда — 350 000 рублей (200 000 + 150 000).

● Бакиру Сафарову — 10 лет лишения свободы, из которых первые 4 года в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Взыскана компенсация морального вреда 50 000 рублей.

● Камалу Сафарову — 14 лет лишения свободы, из которых первые 4 года — в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

● Мазахиру Сафарову — 13 лет лишения свободы, из которых первые 4 года — в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.

● Шуджаяддину Раджабову — 12 лет лишения свободы и взыскание в пользу потерпевших компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Однако с учётом того, что Раджабов уже отбывает наказание по другому делу, с учётом сложения его итоговый срок — 14 лет (первые 4 года в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима).

Напомним, масштабные задержания среди членов азербайджанской диаспоры Екатеринбурга прошли в конце июня 2025 года. Именно тогда были задержаны все обвиняемые по этому делу (кроме Шуджаяддина Раджабова, который к тому моменту уже находится в заключении). Ещё двое братьев Сафаровых — Гусейн и Зияддин — погибли в ходе обысков, что вызвало временное напряжение в отношениях между Россий и Азербайджаном.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области получил 11 лет колонии за взятку в 4 млн рублей
03 марта 2026
Для экс-замглавы свердловского МинЖКХ Кислицына запросили 13 лет колонии строгого режима
25 февраля 2026
Прокуратура добилась ужесточения приговора экс-директору филиала екатеринбургского «Гортранса»
25 февраля 2026
Обвиняемому в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском вынесли приговор
25 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Солнце зашло. Кем был Николай Коляда, и что он оставил после себя

Биография и наследие человека, которого называли «солнцем русской драматургии»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:03 В преддверии 8 Марта зоопарк выбирает «Зоо-мисс 2026»
20:53 Три человека провалились под лёд с начала года в Екатеринбурге
20:26 В Артёмовском экс-главу «Жилкомстроя» обвиняют в халатности и многомиллионном ущербе
19:46 Много раз горевший «барак» на Эльмаше попал в «расстрельный» список домов
19:03 В Екатеринбурге уральцев поучат строить лесные тропы
18:48 В Свердловской области будут возвращать к жизни плодородные земли
16:55 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Троицкое
16:40 Власти Екатеринбурга предупреждают о звонках мошенников от лица мэрии
15:57 «Антитеррор Урал» опроверг сообщения о сборе добровольцев для защиты Ирана
15:48 В Артёмовском врачи спасли от ампутации размозжённую руку рабочего
15:25 Екатеринбуржца будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
15:06 Условный срок получила жительница Режа за присвоение средств из кассы
14:56 Мэрия Екатеринбурга закупит в Уфе 55 троллейбусов вместо 50
14:45 СМИ сообщают о забитом до смерти парне в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом
13:06 Организаторов камышловского «концлагеря» для собак арестовали на два месяца
12:41 За коммерческий подкуп начальника цеха серовского завода будут судить ИП
11:33 Екатеринбуржцы заметили закрытые магазины ReStore и Samsung в «Пассаже»
11:02 В Свердловской области подешевели огурцы
10:30 Бронзовый памятник Балабанову весом 10,5 тонн отливают в Екатеринбурге
09:56 Водителя, насмерть сбившего школьницу, начали судить в Первоуральске
09:34 Житель Нижнего Тагила под угрозой уголовной ответственности погасил долг по алиментам
21:26 В больнице Рефтинского бывший муж зарезал медсестру
21:08 В Свердловской области задержали серийных похитителей бензина
20:25 Главу Артинской поселковой администрации оштрафовали за разбитые дороги
19:49 Винтаж станет главным подарком к 8 Марта в Екатеринбурге
19:18 Фильм с участием Николая Коляды на этой неделе впервые покажут в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
22:03 В преддверии 8 Марта зоопарк выбирает «Зоо-мисс 2026»
20:53 Три человека провалились под лёд с начала года в Екатеринбурге
20:26 В Артёмовском экс-главу «Жилкомстроя» обвиняют в халатности и многомиллионном ущербе
19:46 Много раз горевший «барак» на Эльмаше попал в «расстрельный» список домов
19:03 В Екатеринбурге уральцев поучат строить лесные тропы
18:48 В Свердловской области будут возвращать к жизни плодородные земли
16:55 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Троицкое
16:40 Власти Екатеринбурга предупреждают о звонках мошенников от лица мэрии
15:57 «Антитеррор Урал» опроверг сообщения о сборе добровольцев для защиты Ирана
15:48 В Артёмовском врачи спасли от ампутации размозжённую руку рабочего
15:25 Екатеринбуржца будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
15:06 Условный срок получила жительница Режа за присвоение средств из кассы
14:56 Мэрия Екатеринбурга закупит в Уфе 55 троллейбусов вместо 50
14:45 СМИ сообщают о забитом до смерти парне в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом
13:06 Организаторов камышловского «концлагеря» для собак арестовали на два месяца
12:41 За коммерческий подкуп начальника цеха серовского завода будут судить ИП
11:33 Екатеринбуржцы заметили закрытые магазины ReStore и Samsung в «Пассаже»
11:02 В Свердловской области подешевели огурцы
10:30 Бронзовый памятник Балабанову весом 10,5 тонн отливают в Екатеринбурге
09:56 Водителя, насмерть сбившего школьницу, начали судить в Первоуральске
09:34 Житель Нижнего Тагила под угрозой уголовной ответственности погасил долг по алиментам
21:26 В больнице Рефтинского бывший муж зарезал медсестру
21:08 В Свердловской области задержали серийных похитителей бензина
20:25 Главу Артинской поселковой администрации оштрафовали за разбитые дороги
19:49 Винтаж станет главным подарком к 8 Марта в Екатеринбурге
19:18 Фильм с участием Николая Коляды на этой неделе впервые покажут в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK