Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга
Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга завершил судебное следствие по делу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга. Судья Юрий Радчук на заседании во Дворце правосудия (туда перенесли рассмотрение дела из-за малой вместимости помещений в здании Кировского райсуда) огласил, что экс-лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински приговорён к 22 годам колонии. Первые четыре года Шыхлински должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.
Гособвинение просило для Шыхлински срок на год больше — 23 года.
Ранее его признали виновным присяжные. В чём именно, Вечерние ведомости писали здесь.
Кроме того, после отбытия 22 лет в колонии Шахину Шыхлински назначили ограничение свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Также с него взыскали компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 600 тысяч рублей (350 000 за убийство Пашаева и 250 000 за покушение на Ширинова) и 2479 рублей в федеральный бюджет за госзащитника.
Другим обвиняемым по делу назначили следующие сроки:
● Акифу Сафарову — 21 год, из которых первые 4 — тюрьма, оставшиеся — колония строгого режима. После — ограничение свободы сроком на 1 год 10 месяцев. Взыскана компенсация морального вреда — 450 000 рублей (200 000 + 250 000).
● Аязу Сафарову — 20 лет лишения свободы, из которых первые 4 года — тюрьма, оставшиеся — в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Взыскана компенсация морального вреда — 350 000 рублей (200 000 + 150 000).
● Бакиру Сафарову — 10 лет лишения свободы, из которых первые 4 года в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Взыскана компенсация морального вреда 50 000 рублей.
● Камалу Сафарову — 14 лет лишения свободы, из которых первые 4 года — в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.
● Мазахиру Сафарову — 13 лет лишения свободы, из которых первые 4 года — в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.
● Шуджаяддину Раджабову — 12 лет лишения свободы и взыскание в пользу потерпевших компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Однако с учётом того, что Раджабов уже отбывает наказание по другому делу, с учётом сложения его итоговый срок — 14 лет (первые 4 года в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима).
Напомним, масштабные задержания среди членов азербайджанской диаспоры Екатеринбурга прошли в конце июня 2025 года. Именно тогда были задержаны все обвиняемые по этому делу (кроме Шуджаяддина Раджабова, который к тому моменту уже находится в заключении). Ещё двое братьев Сафаровых — Гусейн и Зияддин — погибли в ходе обысков, что вызвало временное напряжение в отношениях между Россий и Азербайджаном.
Судья Юрий Радчук во время оглашения.
