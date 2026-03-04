Екатеринбуржцы тратят в среднем 26 тысяч на подготовку авто к весне





– рассказал директор бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в Авито Алексей Головин. «Лидером по продажам в начале этого года на Авито стало моторное масло – на него приходится 38% от всех продаж в категории масел и автохимии. Также в топе по популярности – трансмиссионные масла, автокосметика, присадки и "омывайка". Мы видим, что россияне все чаще приобретают такие товары онлайн с доставкой – это удобно и помогает значительно сэкономить время»,





– отметил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон. «Большинство автомобилистов признают, что онлайн-реклама влияет на выбор товаров для транспортного средства. При этом сайты с объявлениями занимают первое место среди каналов, которые водители замечают чаще всего. Логика простая: человек открывает площадку уже с конкретной задачей – найти нужную запчасть, записаться в сервис, сравнить цены. Спрос сформирован, намерение есть. Для брендов из категории автотоваров это, пожалуй, лучший момент, чтобы попасть в поле зрения покупателя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» провели исследование и выяснили, как автовладельцы Екатеринбурга готовятся к весне: какие работы проводят, что покупают и сколько тратят.Так, самая популярная услуга – замена шин (её планируют 59% опрошенных). На втором месте – проверка и замена технических жидкостей, таких как масло, антифриз и других (51%). Далее проверка других систем и деталей – тормозов (34%), подвески (28%), аккумулятора (22%), кондиционера и вентиляции (22%).Большинство обращается в сервисы: 30% – в частные, 28% – в официальные, 24% – в сетевые. 11% просят знакомых мастеров, 7% делают сами.Чаще покупают моторное масло и техжидкости (57%), летние шины (40%), автохимию (39%), щётки и средства для ухода за салоном (по 32%).Половина екатеринбуржев хотели бы уложиться в 20 тысяч рублей при подготовке автомобиля к весне, 18% – в 20-30 тысяч рублей, 8% – в 30-50 тысяч рублей, ещё 8% – в 50-70 тысяч рублей, 7% готовы тратить больше. Средний бюджет 26 тысяч рублей.70% опрошенных отметили влияние онлайн-рекламы на выбор. Для 12% это ключевой фактор, 35% принимают решение исходя из других критериев.24% смотрят рекламу на сайтах объявлений и маркетплейсах, 19% – на ТВ, 19% – на видеоплатформах, 18% – в соцсетях.Мероприятие для возрастной категории 18+