Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания





– пояснили приставы. «В частности, мангал для приготовления пищи был размещён в помещении, не предназначенном для использования оборудования с открытым огнём»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге приостановили работу кафе «Шумпурико» и ресторана «Шафран» в торговом центре на Уралмаше.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, основанием приостановить деятельность заведений стали нарушения требований пожарной безопасности.Оборудование и двери обеих точек питания опечатали. Вернуться к работе заведения смогут только после устранения нарушений. Мероприятие для возрастной категории 18+