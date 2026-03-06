Возрастное ограничение 18+
Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге приостановили работу кафе «Шумпурико» и ресторана «Шафран» в торговом центре на Уралмаше.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, основанием приостановить деятельность заведений стали нарушения требований пожарной безопасности.
«В частности, мангал для приготовления пищи был размещён в помещении, не предназначенном для использования оборудования с открытым огнём»,
– пояснили приставы.
