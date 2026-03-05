Власти Екатеринбурга напомнили об опасности прогулок по весеннему льду





– подчеркнули в мэрии. «Выход на замерзший водоём разрешен только в специально оборудованных локациях. В Екатеринбурге их нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В связи с ожидающимся на Урале потеплением власти Екатеринбурга напомнили, что выход на лёд замёрзшего водоёма смертельно опасен.Сообщается, что в уральской столице установлено 92 знака, которые призваны напомнить, что выход на лёд запрещён. Игнорирование запрета влечёт штраф в размере 500 рублей.На всякий случай городские власти публикуют список действий при падении в ледяную воду:Для свидетелей подобных инцидентов тоже есть правила:Подчеркивается, что лёд на Исети не однороден из-за тёплых стоков и особенно опасен во время оттепели.Мероприятие для возрастной категории 18+