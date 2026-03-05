Возрастное ограничение 18+
Власти Екатеринбурга напомнили об опасности прогулок по весеннему льду
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В связи с ожидающимся на Урале потеплением власти Екатеринбурга напомнили, что выход на лёд замёрзшего водоёма смертельно опасен.
Сообщается, что в уральской столице установлено 92 знака, которые призваны напомнить, что выход на лёд запрещён. Игнорирование запрета влечёт штраф в размере 500 рублей.
На всякий случай городские власти публикуют список действий при падении в ледяную воду:
– широко раскиньте руки по кромкам льда;
– постарайтесь переместиться к краю полыньи без течения;
– выбирайтесь без резких движений, наползая грудью на лед;
– перекатывайтесь и ползите в ту сторону, откуда пришли.
Для свидетелей подобных инцидентов тоже есть правила:
– сразу сообщить о ЧП в экстренные службы по номеру «112»;
– попытаться оказать помощь, не подвергая себя опасности.
Подчеркивается, что лёд на Исети не однороден из-за тёплых стоков и особенно опасен во время оттепели.
«Выход на замерзший водоём разрешен только в специально оборудованных локациях. В Екатеринбурге их нет»,
– подчеркнули в мэрии.
