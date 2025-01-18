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В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
Фото: Анна Иванюк / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в школе №15 после введения в меню полезных аналогов фастфуда количество детей, питающихся в столовой, за два года выросло на 40%. Такую статистику привели в администрации города.
Так, помимо привычных каш, запеканок, пюре и макарон, детям стали давать фишбургеры – гамбургер из булочки, филе минтая и огурца, который подают со сметанным соусом и запеченным картофелем. Заявляется, что детям такие бургеры нравятся больше, чем рыбные котлеты сами по себе. При этом в блюде используются всё те же разрешённые ингредиенты, которые соответствуют всем требуемым нормам при организации питания детей, отмечают в мэрии.
Напомним, фишбургер в рационе екатеринбургских школьниках стал появляться ещё в 2023 году с введением функции выборов обедов для учеников старших классах. Дети сканировали QR-код в школьной столовой, после чего они попадали на страницу с электронном меню, где могли выбирать блюда на каждую следующую неделю из двух-трёх вариантов, среди которых также были фишбургеры.
Так, помимо привычных каш, запеканок, пюре и макарон, детям стали давать фишбургеры – гамбургер из булочки, филе минтая и огурца, который подают со сметанным соусом и запеченным картофелем. Заявляется, что детям такие бургеры нравятся больше, чем рыбные котлеты сами по себе. При этом в блюде используются всё те же разрешённые ингредиенты, которые соответствуют всем требуемым нормам при организации питания детей, отмечают в мэрии.
Напомним, фишбургер в рационе екатеринбургских школьниках стал появляться ещё в 2023 году с введением функции выборов обедов для учеников старших классах. Дети сканировали QR-код в школьной столовой, после чего они попадали на страницу с электронном меню, где могли выбирать блюда на каждую следующую неделю из двух-трёх вариантов, среди которых также были фишбургеры.
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