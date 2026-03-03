Возрастное ограничение 18+
Начинающие разработчики из Свердловской области могут пройти стажировку в Авито
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авито запустил набор на стажировку для начинающих разработчиков и тестировщиков. Жители Свердловской области могут принять участие.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, программа включает четыре направления – Backend, Frontend, Android и QA – и рассчитана на студентов старших курсов, выпускников технических и IT-специальностей, а также тех, кто прошёл переподготовку в сфере IT.
Стажировка длится девять месяцев и проходит в гибком формате: можно работать из офиса, удаленно или в гибридном режиме. Возможно совмещение с учёбой, так как занятость от 25 часов в неделю. Участники будут выполнять реальные задачи Авито, получать поддержку наставников и доступ к внутренним базам знаний компании. Также стажёрам готовы предоставить необходимую технику и компенсировать питание.
Чтобы попасть на стажировку, необходимо подать заявку и прикрепить резюме до 26 марта. Затем нужно пройти два этапа отбора. На первом этапе кандидатов ждут онлайн-тест и практическое задание, где нужно продемонстрировать знания по выбранному направлению – от работы с Git и HTTP до алгоритмов, SQL или принципов тестирования. Следующий этап – техническое и финальное интервью с командой и HR-специалистами Авито.
Стажировка начнётся в апреле 2026 года, а в конце года компания подведёт итоги. У тех, кто покажет лучше результаты, будет возможность продолжить карьеру в Авито. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Стажировка для нас – это полноценный инструмент развития будущих экспертов, близких нам по духу и ценностям. Нам важно, чтобы каждый участник с первого дня ощущал свою причастность к общему делу, видел реальный вклад своей работы и рос в среде, где ему готовы помогать»,
– сказала руководитель направления по работе с молодёжью Авито Татьяна Семина.
