В Нижнесергинском районе подрядчика обвиняют в подделке документов ради контракта

17.39 Среда, 11 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районе возбудили уголовное дело о подделке документов ради получения контракта на капитальный ремонт дороги в посёлке Атиг. Возбуждению дела предшествовала прокурорская проверка.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в апреле 2025 года администрация Атига разместила на «Госзакупках» два муниципальных контракта на ремонт дороги на общую сумму 34 миллиона рублей. Ключевым критерием для оценки участников был опыт подобных работ.

По данным ведомства, чтобы победить в конкурсе, один из подрядчиков соврал о девяти ранее заключённых договорах.

«В этой связи прокуратура в отдел дознания полиции направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ – "использование заведомо подложенного документа"»,

– сообщили в прокуратуре.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
