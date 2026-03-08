СК возбудил уголовное дело после избиения подростками сверстника в Первоуральске

– рассказал полковник Горелых.

«Подозреваемый подросток с недавних пор воспитывается матерью. Сейчас ему 15 лет. Мать родом из Кемеровской области, а экс-глава семьи – из Башкирии. Волею судьбы оба оказались в Первоуральске, где после знакомства и поженились. Возможно, уход из семьи папы мог сказаться на дальнейшем поведении подростка. Вскоре он стал пропускать уроки в школе, мог применить насилие, как видно на роликах»,