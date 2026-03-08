Возрастное ограничение 18+
СК возбудил уголовное дело после избиения подростками сверстника в Первоуральске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») в связи с избиением подростками сверстника. Расследование под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.
Известно, что свои издевательства подростки снимали на камеру телефона. Позже видео попало в сеть.
По данным пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, в центре истории – подросток, по словам которого, он заступался за знакомых девочек. Полиция проверяет эту информацию. Известно, что юноша дерётся не впервые.
Сообщается, что полицейские взяли юношу «на карандаш». Сейчас решается вопрос о помещении подростка в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей в Екатеринбурге. На маму составили протокол о ненадлежащем воспитании ребёнка (ст. 5.35 КоАП РФ), а в школу, где он учится, запланирован выезд с профилактической беседой.
Прокуратура также проверит работу системы профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
«Подозреваемый подросток с недавних пор воспитывается матерью. Сейчас ему 15 лет. Мать родом из Кемеровской области, а экс-глава семьи – из Башкирии. Волею судьбы оба оказались в Первоуральске, где после знакомства и поженились. Возможно, уход из семьи папы мог сказаться на дальнейшем поведении подростка. Вскоре он стал пропускать уроки в школе, мог применить насилие, как видно на роликах»,
– рассказал полковник Горелых.
