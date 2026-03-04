Возрастное ограничение 18+
Получение пяти муниципальных услуг упростили для екатеринбуржцев
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Для жителей Екатеринбурга упростили получение пяти муниципальных услуг у Департамента спорта и Департамента архитектуры и градостроительства.
Как сообщается на официальном городском портале, это сделали в рамках проекта «Государство для людей», участником которого стала уральская столица.
Среди услуг, которые ускорили для екатеринбуржцев:
– присвоение спортивных разрядов;
– выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или зданий;
– предоставление муниципальных земельных участков через торги;
– признание садового дома жилым и наоборот;
– выдача уведомления о соответствии планируемого к строительству дома всем нормам и допустимости его размещения на земельном участке.
«В частности, сократились сроки их оказания, список необходимых документов, перечень предоставляемых заявителем сведений и количество его визитов для получения услуги. Для этого административные регламенты привели в соответствие с новыми стандартами оптимизации»,
– пояснили в мэрии.
