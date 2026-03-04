Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге будут судить оператора за хищение у торговых площадок 12,4 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело о хищении более 12,4 миллиона рублей у двух торговых площадок.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с сентября по ноябрь 2025 года обвиняемый, работая оператором в ЗАО «Уральская электронная торговая площадка», присвоил вверенные ему 12,3 миллиона рублей. Затем аналогично он поступил с АО «Товарно-сырьевой маркетплейс», присвоив ещё 150 тысяч рублей.
«Используя логин, пароль и сертификат электронной подписи организаций, обвиняемый переводил деньги на личные счета под видом возврата средств со счёта участника закупочных процедур, который не был признан победителем торгов»,
– пояснили в ведомстве.
