В Ельцин-центре покажут фильм к 94-летию Наины Ельциной
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В ближайшую субботу, 14 марта, исполнится 94 года Наине Ельциной. В этот день Ельцин-центр приготовил особый подарок для всех, кто интересуется новейшей историей страны и хочет узнать, какой была семья первого президента России.
В кинозале Ельцин-центра в этот день состоится показ документального фильма «Наина Ельцина. Объяснение любви». Эта картина снималась на протяжении полутора лет и была приурочена к 85-летнему юбилею героини. В основе ленты — уникальные видеоматериалы и фотографии из личного архива семьи Ельциных, многие из которых никогда ранее не публиковались.
Автором фильма выступила известный журналист Людмила Телень. По её словам, история создания картины не менее интересна, чем сама лента. Поскольку Наина Ельцина всегда избегала публичности и не любила давать интервью, уговорить её на видеозапись воспоминаний оказалось очень непростым делом. Изначально планировалось, что съемки останутся исключительно для семейного архива. А чтобы героине было легче говорить на камеру, роль собеседницы взяла на себя автор фильма. Записи велись в течение полутора лет.
Когда съёмки закончились, стало очевидно: такие кадры не должны пылиться в архиве. Тогда и решено было сделать фильм для публичных показов. Российская премьера картины состоялась в 2017 году.
Нынешний показ в кинозале Ельцин-центра начнётся в 15.00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих, но необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение — 12+.
